Miley Cyrus ei riferimenti nei testi e nel video di “Flowers”, una nuova canzone che ha pubblicato per il compleanno di Liam Hemsworth | Famoso

“Flowers” di Miley Cyrus: riferimenti nei testi e nel video della sua nuova canzone

Il 10 marzo 2023, la cantante pubblicherà il suo nuovo album, Endless Summer Vacation. Tuttavia, circa due mesi fa, Cyrus aveva già portato a casa milioni con il primo singolo estratto dall’album: “Flowers”.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno incendiato la casa

Nella prima strofa di “Flowers”, la cantante afferma che il suo rapporto con qualcun altro era “buono” e “d’oro” fino a quando non lo era.

L’identità del suo partner appare con il passaggio alla fine di questo verso. Sebbene la cantante non menzioni il nome di Liam, parla della casa in cui vivevano insieme.

“Abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare” (“Abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare”).

Riferimento alla canzone di Bruno Mars

In “Before the Chorus”, Miley ammette che non vuole lasciarlo o mentirgli; che ha pianto ma alla fine si è ricordata di essere completamente autosufficiente per amarsi e coccolarsi, cose che descrive in dettaglio nel ritornello.

“Posso comprarmi dei fiori / Scrivere il mio nome sulla sabbia / Parlare con me stesso per ore / Dirmi cose che non capirai / So ballare da solo / E posso tenermi per mano / Sì, posso amarmi meglio di voi.”

“Posso comprarmi dei fiori / Scrivere il mio nome sulla sabbia / Parlare con me stesso per ore / Dire cose che non capisci / Posso ballare da solo / E posso tenermi per mano / Sì, posso amarmi meglio di te cane “

Secondo molti fan di Cyrus, il ritornello di “Flowers” è una risposta alla canzone di Bruno Mars “When I Was Your Man”, che, secondo teorie non confermate, era una canzone che Liam dedicò a Miley durante una delle loro rotture. READ Shakira e Piqué | Le ultime notizie sulla loro separazione e le prime foto post-rottura

“Avrei dovuto comprarti dei fiori / Tenerti per mano / Avrei dovuto darti tutte le mie ore / Quando ne ho avuto la possibilità / Portarti a ogni festa perché tutto quello che volevo fare era ballare”

“Avrei dovuto comprarti dei fiori / E tenerti per mano / Avrei dovuto dedicarti tutte le mie ore / Quando ne ho avuto la possibilità / Ti ho portato a ogni festa perché tutto quello che volevo fare era ballare”

Il giorno in cui Flowers è stato rilasciato e la sua relazione con Liam Hemsworth

Il 12 gennaio 2023, il nuovo singolo di Miley raggiunge le piattaforme di streaming in America. Tuttavia, è stato rilasciato in Australia fino al 13 gennaio.

È interessante notare che questo giorno è stato il 33esimo compleanno di Liam Hemsworth, nato a Melbourne, in Australia.

Miley Cyrus balla nel video di “Flowers”.

Nell’ultimo minuto del suo video, la cantante trentenne balla con grande energia e senza vergogna, il che contrasta con il momento in cui Hemsworth le ha detto di non ballare.

Nel 2019, Access Hollywood ha intervistato Liam e Miley sul tappeto rosso all’after party degli Oscar di Vanity Fair.

Alla fine del discorso, il giornalista ha chiesto come hanno ballato insieme, e Cyrus ha provato a ballare un po’ con Liam.

“Non farlo, non farlo. Tesoro, siamo sul tappeto.”

L’ultimo sguardo di Miley Cyrus nel video di ‘Flowers’

Alla fine del video, il cantante indossa pantaloni neri e una giacca “oversize” senza camicetta sotto.

Il cappuccio di questo capo con un dettaglio a V nella parte superiore ricorda la giacca che Liam Hemsworth ha indossato al suo debutto al Met Gala 2019, l’ultimo tappeto rosso che hanno percorso insieme prima del divorzio. READ Diabete, cancro e rifugiati nella pittura: gli ultimi anni di Syd Barrett, i Pink Floyd di Mad Diamond