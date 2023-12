Millet Figueroa non esclude di avere un figlio con Marcelo Tinelli nel 2024: “Non si sa mai cosa potrebbe succedere”

Millet Figueroa non esclude di avere un figlio con Marcelo Tinelli: “Non si sa mai cosa potrebbe succedere” | Wheelax

Miglio Figueroa È diventato un personaggio in Argentina, dopo essere entrato nel reality “Bailando 2023”, spazio in cui è arrivato come accompagnatore di Martin Saloway, Ma è riuscita a imporsi come nuova concorrente. Tuttavia, oltre ad attirare l’attenzione per la sua bellezza e il suo modo di vivere, la giovane le rubò anche il cuore Marcello Tinelli, Emittente argentina.

Sebbene all’inizio non parlassero della loro relazione e fossero stati visti uscire insieme in alcune occasioni, questo bastò a far circolare voci su una storia d’amore tra i due. Così, più tardi, si mostrarono pubblicamente nel teatro e altro ancora, finché finalmente, sul luogo del ballo, si mostrarono scambiandosi teneri baci.

Così, la coppia ha dimostrato che l’amore aveva bussato alla loro porta e, nonostante la differenza di età, non hanno esitato a confermare di essere completamente innamorati. Allo stesso tempo, si è parlato della possibilità che entrambi possano mettere su famiglia, anche se il tempo che trascorrono insieme è poco.

I due hanno chiarito che vogliono prendere le cose con calma e si stanno godendo il tempo che trascorrono insieme. Questo Natale, però, non potranno riceverlo insieme perché la modella tornerà nel nostro Paese, mentre la conduttrice rimarrà con la sua famiglia.

Marcelo Tinelli ha avuto una relazione romantica con Millet Figueroa per due mesi.

Ma, in vista della fine dell’anno, alcuni moderatori osano predire il futuro degli artisti. Qualcuno lo ha menzionato Miglio Figueroa Avrà un figlio con Marcelo Tinelli Nel 2024 e il modello peruviano non ha esitato a sottolinearlo. Per quanto riguarda la possibilità di diventare madre, mi ha sorpreso che non fosse esclusa.

“Ebbene, la verità è che non ho sentito quelle previsioni, ma la verità è che non si sa mai quali benedizioni Dio può mandarti, e non so cosa potrebbe accadere l’anno prossimo”, ha inizialmente affermato in una conversazione con Età e fuoco. Ma ha sottolineato che al momento ha solo progetti di lavoro. Ha aggiunto: “Quello che ho intenzione di fare è lavorare. Ho un progetto molto bello”.

D’altro canto ha confermato di non aver avuto con lui questo tipo di conversazione Marcelo TinelliMa per ora si sta semplicemente godendo la relazione con lui. Ha detto a questo proposito: “Con Marcelo non abbiamo parlato di niente, di questa questione familiare, ma niente. Vivo semplicemente il mio rapporto con lui il più normalmente possibile, il più possibile”.

Infine, ha accennato che uno dei suoi sogni è diventare mamma, ma non crede che il 2024 sarà l’anno in cui questo progetto personale diventerà realtà. “Vorrei anche diventare mamma, ma l’anno prossimo non lo so ancora”, ha concluso il suo discorso prima di partire.

Anche se all’inizio della loro relazione la coppia aveva accennato al fatto che l’argentino sarebbe andato in Perù per trascorrere del tempo con la sua famiglia. miglio, Tutto sembrava indicare che i piani fossero completamente cambiati. In una recente intervista alla LAM, la peruviana ha ammesso che non sarebbe stata con lei Tinelli Il 24 e 25 dicembre, quindi verrà in Perù da sola.

Millet Figueroa non trascorrerà il Natale con Marcelo Tinelli. Cattura/America Television (ARG)

Ha spiegato che questa è una questione di famiglia. “Il fratello di mia madre è in pessime condizioni ed è per questo che torno in Perù da solo. Starò via per qualche giorno. Sarò con la mia famiglia e mio zio, voglio vederlo, abbracciarlo e stare con lui, niente di più”, ha detto la modella peruviana piangendo.

dopo di che, Miglio Figueroa Ha aggiunto che si è trasferita perché dà priorità alla sua famiglia. “La famiglia è la cosa più importante per un essere umano e non possiamo starne lontani”.