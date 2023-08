Minerali di Fireweed 101,4 g/t dal Macmillan Pass Silver nello Yukon

La perforatrice NB23-007 interseca una zona superiore di 82,5 metri con l’11,9% di zinco.

Fireweed Metals ha annunciato ulteriori risultati dei test della sua esplorazione del 2023 presso il progetto Macmillan Pass nello Yukon, come parte del suo più grande programma di perforazione fino ad oggi.

L’azienda conferma che molteplici grandi aree di mineralizzazione di zinco, piombo e argento di alta qualità si intersecavano in una zona stratificata, racchiusa in mega-solfuri della zona limite, parte di un sistema di mega-solfuri ospitato nei sedimenti.

prove di perforazione

Un cratere, NB23-007, interseca una regione superiore di 82,5 metri contenente l’11,9% di zinco, il 2,2% di piombo e 81,2 g/t di argento, inclusa una sezione di 27 metri contenente il 26,7% di zinco, il 4,2% di piombo e 165,2 g. /tonnellata. argento.

La stessa trivella ha intersecato anche una sezione inferiore separata di 118 metri contenente 15,1% Zn, 2,8% Pb e 85,8 g/t di argento, inclusa una sezione di 77 m contenente 18,7% Pbwt, 3,5% Pb e 101,4% Pb. tonnellata d’argento.

Un altro pozzo, NB23-004, interseca 33,4 metri di 8,0% di zinco, 2,0% di piombo e 59,2 g/tonnellata di argento, inclusa una sezione di 13,9 m composta di 12,6% di zinco, 3,7% di piombo e 99,4 g/tonnellata di argento. .

Sono ancora in corso gli esami delle massicce giunzioni di solfuro a profondità comprese tra 25 e 140 metri e sono in corso ulteriori perforazioni poiché l’area rimane aperta in profondità.

Il CEO di Fireweed, Brandon McDonald, ha affermato che i risultati dimostrano un potenziale di mineralizzazione di livello mondiale nel Distretto di Frontiera e mostrano continuità con le migliori esercitazioni di fireweed in termini di punteggio di mineralizzazione e durata.



