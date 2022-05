Nansen afferma che Celsius Network è in parte responsabile del crollo di Terra

società di analisi blockchain Nansen afferma che più parti sono state coinvolte nella svendita che ha portato alla “spirale della morte” di TerraUSD, tra cui griglia percentuale.

Nansen Research Corporation Sottolinea Che diverse entità sono state coinvolte nella recente perdita di parità di TerraUSD, incluso il prestatore DeFi Celsius Network.

“Confutiamo la narrativa popolare di un ‘attaccante’ o ‘infiltrato’ che destabilizza i serbatoi terrestri”, ha affermato ieri la società di analisi in una nota di ricerca.

a differenza di monete stabili Sostenuto da riserve di valuta fiat come Corda (USDT) e Circle (USDC), TerraUSD ha fatto affidamento sulla sua valuta gemella, Luna, per mantenere il suo ancoraggio algoritmico.

Offri agli investitori un rendimento annuo del 20% ciascuno Periodo UST nell’Anchor Protocol, un tipo di banca crittografica. quando L’algoritmo ha fallito all’inizio di questo mesePrezzi UST e LUNA أسعار sono crollatiE il Eliminazione di oltre 40 miliardi di dollari da mercato delle criptovalute E pressione sugli altri Criptovaluta.

Nansen dice che le prove puntano a “entità ben finanziate”.

Nansen ha anche aggiunto che queste decisioni di investimento possono o meno essere il risultato di attività dannose:

“La separazione delle cisterne sotterranee … può essere il risultato di decisioni di investimento di molti enti ben finanziati, ad esempio il rispetto di vincoli di gestione Rischi O, in alternativa, ridurre gli stanziamenti per i giacimenti sotterranei depositati presso Anchor nel contesto di condizioni macroeconomiche turbolente. “

Alcuni utenti Esplora le opzioni controllo A causa della differenza di prezzo dei serbatoi a pavimento Nell’applicazione prestiti Curva DeFi e superiori scambi centrale come Moneta.

Luna Foundation Guard (LFG), un fondo di riserva progettato per aiutare i carri armati a terra a mantenere il loro ancoraggio, ha prelevato 150 milioni di dollari da Curve Finance. Diversi utenti hanno depositato $ 105 milioni in caveau sotterranei e, in risposta, LFG ha ritirato più fondi. Lo swing è continuato fino all’8 maggio 2022.

Da allora, diversi grandi incinta Iniziò a rimuovere i serbatoi di terra dal protocollo di ancoraggio e a trasformarli in sollevato. Una volta in Ethereum, Gli utenti hanno iniziato a sostituire gli armadietti da pavimento con altri monete stabili Utilizzando Curve Financesfruttando gli spread sugli scambi centralizzati e gli scambi decentralizzati, con più round di acquisto e vendita.

Uno dei due portafogli che ha prelevato 420 milioni di dollari da Anchor è legato alla percentualeDice Nansen, partecipa al trasferimento di fondi su Ethereum utilizzando ponte a vite senza fine.

Celsius è stato anche collegato ad altre attività del portafoglio che hanno avuto un ruolo nello scollegamento Terra.

Celsius rimane in silenzio sui risultati dell’indagine

Celsius finora ha rifiutato di commentare, a prescindere da questo twittarepubblicato l’11 maggio:

“Come parte della nostra responsabilità di servire la nostra comunità, CelsiusNetwork ha implementato e aderisce a solidi framework di gestione del rischio per garantire Sicurezza di asset sulla nostra piattaforma. Tutti i fondi degli utenti sono al sicuro. Rimaniamo aperti al lavoro come al solito”.

