Nuova musica latina di Maluma, Carin León, Ha*Ash, Anitta e altri – Billboard

Davide Bernal

Nueva Música Latina è una raccolta delle migliori canzoni, album e video latini consigliati dagli editori di Cartellone latino E Cartellone spagnolo. Questa è la scelta della settimana.

Maluma e Karen Leone, “Según quién” (Sony Music Latin)

Per la sua canzone regionale neo-messicana, Maluma è stato accompagnato da Karen Leone, una delle maggiori forze del genere oggi. “Según quién” evidenzia la fusione di due generi musicali, creando norteño-pop con chitarre acustiche e fiati che accentuano i testi della canzone. Prodotto da Edgar Barrera, questa nuova collaborazione è stata scritta da Maluma, Barrera, Keiten, Lenin Yorne Palacios “Lexus” e Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”. È una canzone dedicata a coloro che erroneamente pensano di amarli ancora. Maluma afferma in un verso: “Dì a chi ti dice che ti inganna, in modo che ti informi correttamente”. La canzone farà parte del suo prossimo album Don Juanche uscirà il 25 agosto. — Yingrid Fajardo

Ha*Ash e Reik, “You Remember” (Sony Music Messico)

Ha*Ash e Reik sono noti per le loro potenti poesie e i testi commoventi. La collaborazione tra i due gruppi pop è iniziata da molto tempo, ma oggi si uniscono per offrire “Te acuerdas”, una toccante ballata romantica che rimane fedele al suo nucleo. Musicalmente senza eccessi, spinto da pianoforte e chitarre, il brano mette in risalto le straordinarie ed evocative voci di Hanna, Ashley e Jesús Navarro mentre cantano della loro incapacità di smettere di amare qualcuno del loro passato. “Ricordati che mi amavi e ricordati di te stesso, perché lo amo”, dichiarano.

“È stata una collaborazione che sapevamo che i nostri fan stavano aspettando”, hanno dichiarato le sorelle Hanna e Ashley (ha*sh) in una dichiarazione. “Volevamo fare qualcosa con i nostri fratellini Rick da molto tempo. Abbiamo condiviso un’etichetta discografica per molto tempo e abbiamo praticamente dormito insieme. Volevamo una canzone che rappresentasse entrambi, e ‘Te acuerdas’ era una di quelle canzoni strazianti che i suoi fan e i nostri amano”. – Griselda Flores

Moon Lafferty, “Giuro che tornerò” (Universal Music Group Mexico)

Non doveva essere la prima uscita del prossimo album di Mon Laferte, ma “Te juro que volveré” è diventato un successo inaspettato negli ultimi giorni quando è trapelato. Raccontata da una voce anonima – forse distorta – la “semplice” cumbia, come la descrive l’artista cileno, è una canzone lenta, profonda e malinconica su una giovane donna che lascia la sua città natale per inseguire i suoi sogni e la promessa che fa a sua madre tornare da lei non appena le sue condizioni lo consentiranno. “Questa è la mia storia è la mia storia”, ha detto Lafferty in una dichiarazione, osservando che sua madre era sua nonna nel suo caso. “Ho fatto tutti i tipi di giocoleria per restare qui in Messico per anni. Solo un anno dopo la morte di mia nonna, ho iniziato a fare bene, quindi non ho potuto mantenere quella promessa”. immaginario Accattivantemente oscuro come canta Lafferty, drappeggiato in quelle che sembrano essere le bandiere del suo paese d’origine e dei paesi adottivi, dalla sua tomba mentre viene onorata con una danza cholo e fiori. – SIGAL RATNER-ARIAS

Carlos Vives e Juanes, “The Women” (Sony Music Latin)

Le superstar colombiane Carlos Vives e Juanes si sono riunite in un tributo folcloristico alle donne nella canzone “Las mujeres”. In questo remake vallenato-pop della classica canzone vallenato di Carlos Huertas “El Cantor de Fonseca”, i cittadini celebrano la bellezza e la molteplicità di tutte le etnie e sottoculture che compongono l’idiosincrasia colombiana. Tema – Quello che arriva per celebrare il 30° anniversario dell’album Vives Classici della contea Pubblicato nel 1993, è stato incluso nel sequel di Volume Two nel 2009 – include il tocco rock di Juan, che apre la canzone con la sua chitarra elettrica e nel video i due sono seduti a godersi una tazza di caffè. “Oh che camera di donne, perché mi hanno insultato”, sottolinea l’espressione colombiana nel coro.

Il video presenta donne di diverse razze, età e professioni, dalle native della Sierra Nevada de Santa Marta come la virtuosa fisarmonicista Ati, alla cantante Vallenato Lupe con la sua fisarmonica, “Regina della BMX” Mariana Pajón, modelle, dottoresse, piloti, sarti e filantropi. Mette in risalto anche la famosa linea di caffè di Juan Valdez “Mujeres Cafeteras” in un vero tributo alla diversità e alla forza delle donne colombiane. Registrato su un palco che rappresenta le tipiche città colombiane, si conclude con un murale colorato in onore di “Las mujeres”, creato durante tutta la canzone dal talentuoso artista di graffiti Ledania. – Luisa Calì

Annita La generazione Funk: una favela Love Story (per REGISTRO DELLA REPUBBLICA/UMLE)

Dopo il suo sfogo virale “Funk Rave”, Anitta offre un trio d’amore: La generazione Funk: una favela Love Story. In questa versione di tre canzoni, la superstar brasiliana torna alle sue radici nei bassifondi, scatenando il Festa Limitless con “Funk Rave” e due nuove hit, “Casi casi” e “Used To Be”. Sostenuta da un ballabile ritmo funk, la prima clip trilingue mostra la cantante carioca nella sua forma più divertente, con versi innamorati mentre la festa di strada va ancora forte, come mostra il nuovo video musicale. In “Used To Be”, invece, ricorda il suo viaggio avventuroso alla ricerca del divertimento. Il video di quest’ultima canzone sarà presentato in anteprima il 24 agosto. Bem-vindos a Generazione codarda. —Isabella Raigosa

Los Ángeles Azules, Maria Becerra, “L’amore della mia vita” (Seitrack/UMG Recordings)

Nella loro prima collaborazione insieme, Los Ángeles Azules e Maria Becerra hanno eseguito la canzone “El amor de mi vida”. Prodotto da Jorge Mejia e Rodolfo Lugo del gruppo, Becerra ha iniziato a mostrare la sua voce potente accompagnata da armoniose melodie di fisarmonica e chitarra prima di passare a una fusione contagiosa di cumbia sondera e cumbia filera. Scritta da Becerra con Horacio Palencia, Andy Clay Cruz e Nina Minguez, la canzone parla di una persona che si dona al 100% in amore. “Usciamo di qui / Papà dimmi di sì / Sono pronto ad amarti, se non mi dimentichi / Ti do i miei baci tutta la notte / E ti dico, se non lo sai, voglio amare tu ma l’amore della mia vita” esclama il cantante argentino. Il video musicale è stato girato in Argentina E il campionato della famiglia reale di Bequeira.”[Los Ángeles Azules] Era la colonna sonora delle mie feste a casa e in famiglia, ed è quello che volevamo riflettere nel video di cui la mia famiglia faceva parte, perché sentiamo che è il fulcro della canzone”, ha detto l’artista in una nota. -Jessica Ruiz

Di seguito, ascolta la nostra playlist della settimana, con queste uscite di musica latina e altro: