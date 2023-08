OnePlus Ace 2 Pro è apparso con 24 GB di RAM

Quelli di noi che hanno già pettinato qualche capello grigio ricordano come ricordi i nostri personal computer Hanno una quantità di RAM di soli 4 MB, che è un numero assurdo oggi rispetto agli importi che non arrivano più ai computer desktop, ma anche ai nostri telefoni cellulari. Ebbene, oggi è stato stabilito un nuovo record in questa corsa per fornire ai nostri smartphone la massima potenza e, soprattutto, una memoria RAM paragonabile a quella dei computer che utilizziamo per giocare ai titoli più impegnativi. È una nuova condizione One Plus Ace 2 Proche ora produce l’incredibile cifra di 24 GB.

Scheda tecnica OnePlus Ace 2 Pro

Senza dubbio, è uno dei telefoni cellulari più interessanti che conosceremo. SAMSUNG In questi mesi, visto che è all’avanguardia, possiamo solo dare la colpa a una fotocamera abbastanza popolare, ma non può essere perfetto in ogni modo e anche essere un telefono ragionevolmente economico come questo. Iniziamo con uno schermo di fascia alta da 6,74 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione QHD+. Inoltre, è compatibile con HDR10+.

È un telefono cellulare molto potente, tutto ciò che devi fare è controllare che processore ha, a Snapdragon 8 Gen 2, che è il più veloce che possiamo trovare ora tra i telefoni Android. Questo è accompagnato come ora sappiamo nientemeno che 24GB di RAM, oltre a un’unità di archiviazione interna che può arrivare fino a 1 terabyte. Tutto ciò forma un dispositivo potente in grado di eseguire qualsiasi gioco alla massima richiesta o anche più applicazioni contemporaneamente con un carico di elaborazione elevato.

Anche un telefono cellulare con una batteria, non perché 5000 mAh Per la sua capienza, ma soprattutto per la sua ricarica ultra rapida. Questo non viene da nient’altro 150 watt, permettendogli di caricarsi completamente in soli 15 minuti, il che è senza dubbio folle. Ha un lettore di impronte digitali sotto lo schermo, oltre al WiFi 7 super veloce ed è ancora una rarità. C’è anche l’ultima generazione di Bluetooth 5.3, GPS, NFC per effettuare pagamenti, una porta a infrarossi o un connettore USB Type-C.

Fotocamera OnePlus Ace 2 Pro

Come diciamo, la fotocamera non è esattamente l’aspetto più importante di questo telefono, perché rimane dove voglio e non posso. lei ha Tre sensori posteriori principali da 50 megapixel, ed è accompagnato da altri due, con un sensore grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. Nella parte anteriore, il sensore selfie è da 16 MP. Una buona fotocamera, tuttavia, non è all’altezza di una fotocamera di fascia alta, il che è punitivo nel suo complesso.

Prezzo OnePlus Ace 2 Pro

La fotocamera è una cosa accettabile perché il prezzo, invece, è esorbitante, almeno in Cina. Lì, pur avendo il mago più potente del momento, Venderà per 379 euro per cambiare. Un telefono che potrebbe finire in Spagna con il nome OnePlus 12R.

Vi avevamo detto qualche giorno fa che la seconda generazione di localizzatori Samsung è più vicina che mai, infatti lo si è visto in un’immagine che ci ha mostrato il suo design completamente nuovo.