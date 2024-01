Papa Francesco dice che “la guerra è una follia” e “sempre una sconfitta”

Città del Vaticano, 3 gennaio (EFE).- Papa Francesco ha voluto ricordare oggi i popoli del mondo che soffrono a causa dei conflitti perché “la guerra è una follia” e “sempre una sconfitta”, ha affermato al termine dell’udienza generale di quest’anno. Mercoledì nell'Aula Paolo VI in Vaticano.

Ha detto: “Non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una follia. La guerra è sempre una sconfitta. Sempre una sconfitta. Preghiamo per il popolo della Palestina, di Israele, dell'Ucraina e di molti altri luoghi dove c'è la guerra. ” Il Papa davanti ai 4.000 fedeli presenti al termine dell'intervista.

Ha aggiunto: “Non dimentichiamo i nostri fratelli Rohingya che sono perseguitati”, riferendosi alla situazione dei membri di questo gruppo etnico che soffrono persecuzioni in Birmania e nei campi profughi del Bangladesh, dove sono vittime della crescente criminalità e delle restrizioni imposte. Dalle autorità e dalla mancanza di speranza.

Nel nuovo anno, Francesco ha detto: “Chiediamo a Dio di donarci un cuore sensibile ai bisogni dei poveri, dei profughi e delle vittime della guerra. Per intercessione di Maria, Madre di Dio, chiedo al Signore il dono della pace .” .

Il Papa, che è arrivato nell'Aula Magna del Vaticano camminando su un bastone davanti alla sua prima udienza nel 2024 e lasciandolo su una sedia a rotelle, è stato accolto con un'ondata di applausi dai presenti, che hanno applaudito durante l'apparizione e hanno cantato il suo nominare più volte. volte.

Durante le sue catechesi, Francesco ha sottolineato anche la necessità di ritrovare «la capacità di chiedere perdono».

«Siamo tutti peccatori», ha aggiunto, ma «Gesù perdona tutto», «non si dimentica mai di perdonare», vuole «solo il vostro cuore aperto», mentre «spesso siamo noi a perdere la capacità di chiedere perdono».

Il Papa ha sottolineato che «Gesù non ci lascia mai soli», «è al nostro fianco per aiutarci a risorgere dopo il peccato», e ha sottolineato che «la vita spirituale del cristiano non è pacifica, peccaminosa e priva di sfide, ma sulla contrario.” La vita cristiana richiede una lotta costante”.

“La vita è piena di sfide, prove, bivi, visioni contrastanti, tentazioni nascoste e voci contraddittorie. Alcune voci sono addirittura convincenti”, quindi “è necessario custodire la chiarezza interiore per scegliere la strada che porta veramente alla felicità, e poi impegnarsi per non ostacolarti.”

Così «siamo sempre divisi e in lotta tra gli estremi: l'orgoglio sfida l'umiltà, l'odio si oppone all'amore, il dolore impedisce la vera gioia dello spirito e la durezza del cuore respinge la misericordia. I cristiani camminano costantemente su queste colline».

Per questo «è importante pensare ai vizi e alle virtù: essi ci aiutano a superare una cultura nichilista in cui i confini tra bene e male restano sfumati e, allo stesso tempo, ci ricordano che l'essere umano è diverso da qualsiasi altro essere .” La creatura può sempre trascendere se stessa, aprirsi a Dio e tendere alla santità.