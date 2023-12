Seguendo i suoi passi attraverso Avaí e il Racing Club, Paolo Guerrero Aveva bisogno di fiducia nel suo prossimo club, e Luis Zubeldia gliel’ha data nella Lega di Quito, e l’attaccante peruviano lo ha premiato con ruoli importanti nei titoli CONMEBOL Sudamericana e LigaPro.

A causa della mancanza di opportunità nell’accademia a causa della decisione di Fernando Gago, Il Predator ha deciso di rescindere il contratto e attendere la migliore offerta per continuare la sua carriera.E veniva dall’Ecuador quando era argentino Zubeldia lo ha convinto ad andare alla LDU che tra poche settimane giocherà gli ottavi di finale della Sudamericana.

L’influenza di Guerrero su Sudamericana fu immediata: Ha esordito con il gol nella vittoria della LDU contro Ñublense a Quito. Successivamente ha segnato una doppietta contro Defensa y Justicia nell’andata della semifinale, che ha praticamente perso La lega ha regalato il biglietto da sogno per il titolo continentale.

Anche se non è riuscito a superare la finale e ha sbagliato il primo calcio di rigore della LDU ai rigori, Alexandre Dominguez è diventato un gigante e ha portato la squadra nordica al suo secondo titolo CONMEBOL Sudamericana.

Nella LigaPro, Paulo Guerrero ha avuto difficoltà all’inizio, ma è riuscito a segnare 4 gol in 3 partite ed è stato fondamentale nel sostenere la LDU nella battaglia per la seconda fase della LigaPro.

In finale contro l’Independiente del Valle. Il calciatore 39enne non è riuscito a ripetere le precedenti prestazioni eccezionaliTuttavia, Alexandre Dominguez è stato ancora una volta lì a dare il via alla sparatoria con due tiri bloccati e La LDU si è proclamata ancora una volta campionessa nazionale cinque anni dopo.

Paulo Guerrero vinse nuovamente lo scudetto otto anni dopo (Ha giocato due partite prima di lasciare il Corinthians a metà 2015), anche se se dovessimo indicare il campionato in cui è finito il campionato, quello sarebbe il migliore. Campionato tedesco 2005-2006, ottenuto con il Bayern Monaco.