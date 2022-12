PlayStation 5 ritorna con questo bundle insieme a 3 giochi e una console aggiuntiva che arriverà prima di Three Kings

Sin dalle settimane che hanno preceduto il Black Friday, Sony lo ha reso disponibile alle principali organizzazioni Un bel po’ di unità PlayStation 5che ha causato L’inventario della console è stato più coerente di quanto visto finorapur ricorrendo a pacchetti che hanno comportato spese maggiori del previsto.



Console PS5 Standard C / Gow Ragnarok (gioco scaricabile) + controller wireless PS5 Dualsense + The Last Of Us Part I PS5 + Horizon Forbidden West PS5.

Infatti, ora possiamo trovare una PlayStation 5 di serie insieme a tre giochi di nuova generazione e un controller DualSense aggiuntivo 853,90 eurocon spedizione gratuita e con Consegna garantita entro giovedì 29 dicembre. Pertanto, arriverà a casa nostra nelle date perfette come regalo dei Re Magi.

Il PlayStation 5 È l’ultimo dispositivo di Sony, che ha un ottimo hardware per i giochi 4K. Questo sarà grazie GPU da 10,28 TFLOPS a 2,23 GHz Basato su AMD RDNA 2, più CPU con architettura Zen 2 con 8 core fino a 3,5 GHz; Oltre ai 16 GB di memoria GDDR6 e all’SSD NVMe M.2 da 825 GB inclusi nella console.

Per la confezione, oltre ad avere un controller DualSense aggiuntivo, troviamo anche una versione digitale del Dio della guerra: Ragnarok, l’ultimo capitolo della serie con protagonista Kratos; Oltre a una copia cartacea del The Last of Us Part One Remake e Forbidden Horizon West. Pertanto, avremo una buona varietà di giochi esclusivi da premere sulla console.

