Questo è Chat GPT, lo strumento AI di cui tutti parlano

Abbiamo ascoltato Concetto intelligenza artificiale (AI) Come un grande progresso tecnologico per il presente e il futuro. Tuttavia, mai prima d’ora ci siamo avvicinati così tanto come adesso, e tutto si riduce a a Chiamata gratuita all’applicazione chat gpt. Il suo successo è tale che in soli cinque giorni ha superato 1 milione di utenti. Ed è che i suoi post conquistano le migliaia di persone che vengono da lei per scoprire cosa sta succedendo intorno a lei e come può aiutarle.

Cos’è la chat GPT?

Come indica il suo stesso nome, si trova a ca Una conversazione generata con intelligenza artificiale e in grado di fornire risposte più simili al linguaggio umano Da quello che abbiamo visto finora in diversi chat bot. Lo strumento è stato addestrato con milioni di testi ed è in grado di effettuare una conversazione più realistica e accurata.

Per spiegarlo in modo più pratico, si può dire che è una specie di Motore di ricerca più avanzato. Qualcosa che può essere molto compromesso Il Google, Finora il re di Internet per fare qualsiasi domanda. Ma oltre a questo, questa chat GPT lo è In grado di spiegare quasi tutto Oppure il concept grazie ai testi su cui si è formata la macchina. Come se tutto ciò non bastasse, questo bot è anche in grado di produrre riassunti e creare testi chiedendo un determinato numero di parole.

Chi c’è dietro?

OpenAI è il creatore È questa tecnologia avanzata che cerca di avvicinare l’intelligenza artificiale a un numero maggiore di utenti. Questa organizzazione, incluso Elon Musk parteLa sua missione è “garantire che l’intelligenza artificiale generale avvantaggi tutta l’umanità”.

Chat GPT, già utilizzata in precedenza Più di un milione di utentiè in grado di risolvere problemi matematici, richiedere informazioni o sviluppare codice, ovvero Potrebbe mettere a repentaglio decine di posti di lavoroSoprattutto quelli relativi al servizio clienti.