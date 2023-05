Pokémon GO: come ottenere pass remoti gratuiti per i raid nel maggio 2023 | revtli | le risposte

Pokémon GO E i suoi post stanno ancora suscitando scalpore tra i suoi follower. Molti giocatori attualmente ritengono necessario disporre di pass raid remoti gratuiti.

Cosa sono i pass raid remoti?

Le corsie dei raid remoti di Pokémon GO vengono utilizzate per partecipare ai raid da remoto. Questa funzione è stata implementata nel 2020 e ha permesso ai giocatori di rimanere attivi durante il periodo della pandemia, quando le restrizioni impedivano ai giocatori di uscire di casa per incontrare i Pokémon delle palestre.

A partire da aprile 2023, le carte Raid Raid sono gratuite negli obiettivi di ricerca di Pokémon GO. Tutto quello che devi fare è completare sette giorni di ricerca sul campo. Se sei fortunato, il Raid Pass che ottieni potrebbe essere lontano. Pokémon GO cambia molto e resta da vedere come si evolverà, secondo i rapporti Nintendo.

Come si ottengono i pass raid da remoto?

Esistono diversi modi per ottenere pass raid remoti gratuiti in Pokémon GO. Il primo si basa su un po’ di fortuna che fa girare dischi fotografici nelle palestre. Se riesci a ottenerlo, ti ricompenserà con un massimo di un biglietto raid al giorno.

Al momento ci sono meno restrizioni in tutto il mondo, quindi l’utilizzo di questa funzione non sarebbe rilevante oggi. Pokémon GO è stato meticolosamente creato in modo che gli utenti possano camminare, interagire e visitare luoghi diversi fuori casa.

Se la prima opzione non ti attrae, questa ti piacerà. È un modo semplice per non ottenere Remote Raid gratis. Dovrai pagarlo come unica alternativa. Pokémon GO ha aumentato il prezzo dei paesi dei raid remoti da 100 monete Pokémon a 190 monete. Inoltre, una raccolta per tre ore vale 525 invece di 300 Pokécoin come prima.

Con una sola moneta puoi accedere all’Event Box. Tuttavia, da maggio 2022 questo è stato rimosso, così come la possibilità di acquistare il lunedì per un Raid Pass remoto. Sono disponibili anche PokéCoin gratuiti, il che significa che il Remote Raid Pass è gratuito.

Tuttavia, nulla è facile, poiché esiste un limite giornaliero e per raggiungerlo devi giocare per molte ore nell’app. D’altra parte, la realtà dell’applicazione è che non tutti hanno palestre nelle vicinanze e non possono accedervi regolarmente.

Niantic non pensava alle persone che vivevano in aree meno popolate. Ci è voluto molto tempo per aggiungere i POI alla mappa. Erano gli stessi giocatori che usavano pass raid remoti, per far parte di eventi a cui non partecipavano per vari motivi.

La società ha apportato alcune modifiche e ha escluso che questa sia un’opzione per alcuni. Ottenere pass raid remoti in Pokémon GO sarà sempre più difficile per gli Allenatori di Pokémon.

Finora, a Niantic non piace affatto questa funzione. Vedendo ciò, ha deciso di aumentare il prezzo dei Remote Raid Pass, riducendo al contempo le modalità per ottenerli gratuitamente, un’azione che ha fatto infuriare i fan.

Come ottenere PokéCoin gratis?

Esiste un metodo che ti aiuterà a ottenere monete gratuite, ma solo 50 monete al giorno. Cioè, se trascorri diverse ore nel gioco e lavori sodo, puoi ottenere 350 monete a settimana.

Quello che il giocatore dovrebbe fare è avvicinarsi a un’area vicino alla Palestra di Pokémon GO. La palestra deve essere del colore della tua squadra e, in caso contrario, devi usare i Pokémon per combattere e catturare la palestra.

Quando il dominio è tuo, scegli il Pokémon per difenderlo. Quando sconfiggi il tuo Pokemon scelto, otterrai automaticamente monete. Ti daranno solo sei monete all’ora.

In Pokémon GO, 100 valute digitali equivalgono a un dollaro reale nel negozio. È un metodo che richiederà molto impegno, ma aiuterà i giocatori che non vogliono spendere soldi nell’app per acquistare oggetti dal negozio.