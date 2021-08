Questo post su Twitter non è più gratuito per fare soldi

Biglietti per accedere a Twitter Spaces

Questo tipo di persona probabilmente non ha scrupoli a pagare per partecipare a conferenze ed eventi su argomenti che ti interessano di più. Può essere correlato al tuo lavoro o semplicemente a quegli argomenti che ti attraggono a livello personale.

Se è così, saresti d’accordo con noi che la pandemia ci ha “rubato” molti di questi eventi ed è un peccato. È vero che alcuni si sono rivolti ad app come Zoom per poterle implementare online. Bene, ora Twitter sarà quello che si unirà a questa idea Spazi Twitter e accesso a pagamento.

Sì, le sale audio di Twitter consentiranno agli host di fissare un prezzo minimo che gli utenti dovranno pagare se vogliono andare lì per ascoltare ciò che deve essere detto lì. queste I prezzi vanno da 1 a 999 dollari/€.

Come funzionano gli spazi di accesso ai biglietti su Twitter

Beh, sapendo che Accedi agli spazi con i biglietti Il beta testing di Twitter è già iniziato e, se tutto va bene, non ci vorrà molto per raggiungere tutti gli utenti generici della piattaforma. Come funzionano esattamente? Bene, vediamolo.

Gli spazi di accesso ai biglietti sono un nuovo modo per monetizzare gli utenti che creano contenuti e mostrano il supporto di tutti coloro che seguono e apprezzano il loro lavoro.

Per creare un nuovo spazio di accesso con Ticket è sufficiente effettuare le seguenti operazioni:

Apri l’app di Twitter Nella barra laterale, vai a liquefazione poi Accedi agli spazi con i biglietti Dopo aver verificato che è possibile crearne uno, il passo successivo è crearlo Una volta in possesso, dovrai selezionare l’importo del biglietto per accedervi Quando ce l’hai, imposta l’ora e il giorno di inizio Gli utenti che vorranno partecipare dovranno acquistare il biglietto, ma devono anche sapere che la capienza è limitata. Quindi o si sbrigano o dovranno aspettare una nuova coda in modo che se qualcuno annulla possa passare. Se lo spazio viene annullato per qualsiasi motivo prima dell’inizio, il denaro verrà automaticamente rimborsato sul metodo di pagamento utilizzato dall’utente

Tutte le domande comuni che possono sorgere con l’uso di queste nuove funzionalità che sono già in fase di test trovano risposta nella pagina di supporto di Twitter.

Come sfruttare le sale audio a pagamento su Twitter

Sapendo cos’è e come funziona, la prossima domanda che potresti porti è Come usufruire delle sale sonore con accesso ai biglietti. Bene, qui dovremo aspettare e vedere come gli utenti trarranno vantaggio dalla funzionalità.

È chiaro che ci sono molti eventi che si stanno svolgendo attualmente su altre piattaforme e qui, con questo sistema di ticket, possono essere molto più interessanti in termini di portata.

Ad esempio, parla di argomenti molto specifici come investire in criptovalute, utilizzare nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, ecc. Anche se non escluderei che uno degli usi più comuni abbia a che fare con la musica, dai concerti alle sessioni di prove, registrazioni, ecc.