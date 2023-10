Reese Witherspoon non vuole far parte di nessun progetto “oscuro”.

Reese Witherspoon in La rivincita delle bionde

Nel 2001, Reese Witherspoon È diventato famoso interpretando un ruolo El Bosco Il suo successo al botteghino Legalmente bionda (Legalmente bionda – 2001). In questo film, Cucchiaio Ha interpretato il ruolo di una giovane donna che decide di frequentare la facoltà di giurisprudenza all’università Harvard, affrontando una sfida molto più grande di quanto mi aspettassi. Oltre ad affrontare le sfide della sua carriera universitaria, la foresta Affronta i pregiudizi e gli stereotipi che le persone hanno nei suoi confronti.

In una recente conversazione, l’attrice ha condiviso il suo approccio nella scelta dei suoi progetti cinematografici. decisamente, Cucchiaio passaggio: “Non intendo realizzare film oscuri, pesanti, intensi, horror, sanguinosi e oscuri.”

Reese Witherspoon e Ashton Kutcher a casa tua o mia

Nel discutere la sua decisione, ha sottolineato il potere della percezione pubblica, dicendo: “Alla gente piace vedermi fare film più leggeri, quindi ho detto: ‘Okay. Questo non ti mette molto nel club per bambini cool, ma non mi interessa, non voglio essere nel club per bambini cool”. .’

come in Legalmente bionda, Cucchiaio Insiste sul suo desiderio di partecipare a progetti ottimistici che ispirano le giovani donne a essere donne in questo mondo.

Tra i progetti recenti dell’attrice c’è la serie AppleTV+, Spettacolo mattutinoDove condivide con lui i riflettori Jennifer Aniston. accanto a, Cucchiaio Partecipa a commedie romantiche Casa tua o mia (A casa tua o a casa mia – 2023), dove condivide lo schermo con lui Ashton Kutcher.