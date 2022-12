Riassunto Valencia vs. Clermont, amichevole precampionato per la sosta dei Mondiali di Qatar 2022: video, gol e statistiche

Tutti i dettagli dell’amichevole che il Valencia giocherà alla Ciudad Deportiva di Paterna.

Il Circolo Valenzano Misurato venerdì dalle 14:00 Paterna Città dello Sport per me Claremont Il francese è impegnato in amichevoli come molte squadre di prima classe giocano in questi giorni a causa delle interruzioni Mondiali del Qatar.

Clermont è decimo in Ligue 1 e Valencia de Gennaro Gattuso Una delle posizioni che dà diritto a giocare nella competizione europea nel campionato spagnolo è anche la decima.

Minuto 46. Inizia la seconda parte!

comfort! Il Valencia vince grazie a un gol di Samuel Leno.

Minuto 23. Gol del Valencia! Samuel Leno porta in vantaggio la squadra del Che con una splendida conclusione contro il portiere francese.

Minuto 1. Il gioco inizia!

Undici confermati da Claremont

Undici confermati dal Valencia