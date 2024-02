“Siamo in Champions League per provare a vincerla e non pensiamo di tornare la prossima stagione”.

C.Okene Abrebaye è ottimista riguardo alla partita di mercoledì a Parigi contro il Paris Saint-Germain, che affronterà dopo la grande notizia del rinnovo di Taki Kubo. Il presidente della Real Sociedad ha parlato dell'attualità del club.

Tariffe Aperribay Prendi il rinnovo di Kubo. “Siamo molto contenti della sua decisione di restare al Real Madrid e della sua volontà di continuare a costruire il futuro, cercando di migliorare ogni giorno il progetto. Vogliamo ringraziarlo per la sua voglia di restare qui ancora per tanti anni e di continuare a costruire”. Real Madrid”. Società.”

Merino? Se dovrà essere rinnovato, sarà rinnovato. Spero che rimanga a lungo e possa realizzare i suoi sogni.

Il presidente Tksuridin ha spiegato come si sono svolti i negoziati. “Abbiamo iniziato i colloqui a novembre e li abbiamo continuati a dicembre, e a fine anno sapevamo già che sarebbe rimasto. Visto che aveva vinto la Coppa d'Asia, abbiamo concordato che al ritorno dalla Coppa avremmo ufficializzato il rinnovo .” “.

Abiribaye è stato interrogato, un altro giorno, su come stava andando il rinnovo di Mikel Merino. “Stiamo parlando di giocatori di età diverse. La cosa più importante per me è che i giocatori si sentano a proprio agio nel club, come nel caso di Mikel. Se arriverà il momento di rinnovare, rinnoverà. La cosa più importante è che i giocatori possono scegliere come vogliono affrontare il loro futuro.” . È molto felice al Real Madrid e spero che rimanga a lungo e possa realizzare i suoi sogni individuali e collettivi qui”.

È vero che non prendiamo gol, ma dico ai giocatori che sono contento di come si comportano in tutte le partite.

Altro contratto in attesa di prolungamento è quello di Emanol. “È un grande allenatore. Il cuore di Txorordin batte. Lo ha detto lui stesso. Si tratta di unire le volontà”.

Gli è stato detto che il riyal doveva rispondere, Dopo le ultime partite senza segnare gol. “Non penso che sia una questione di reazione. È vero che nelle ultime partite non siamo riusciti a segnare nessun gol, ma nelle ultime partite stiamo giocando meglio e questi gol arrivano solo con il lavoro .” “Vorrei dire ai giocatori quanto sono felice nonostante la sconfitta contro l'Osasuna”.

Abiribai ha voluto sottolineare una cosa. Ha aggiunto: “Mi sembra che il Real Madrid stia attraversando un momento molto importante e che essere in tre competizioni in questa fase non sia facile. È più facile competere concentrandosi su una competizione, ma lo vogliamo tutti e vogliamo andrà a Parigi con grande entusiasmo.” “Entusiasmo, poi alle prossime partite di campionato e poi al ritorno di coppa. I giocatori escono con lo stesso entusiasmo da tutte le partite, perché la loro speranza è quella di vestire la maglia del Real Madrid”.

Mai come a marzo abbiamo giocato per una finale di coppa, un quarto di Champions League e un posto negli Europei, e questo significa che stiamo facendo bene.

Il presidente, come fa di solito Imanol Alguacil, ha giustificato ciò che stava facendo la squadra. “Il Real Madrid non ha mai gareggiato prima. Nel suo desiderio di qualificarsi per la finale di coppa a marzo, nel suo desiderio di arrivare ai quarti di finale di Champions League a marzo, nel suo desiderio di raggiungere le posizioni europee a marzo, il Real Madrid è La squadra “Gara bene e ciò di cui ha bisogno è tranquillità per affrontare le nuove esperienze a marzo, e sono sicuro che avremo tante soddisfazioni”.

Si discute se sia più importante lottare nella Liga per tornare in Champions League o lottare per arrivare lontano in Champions League.. “Molte persone mi hanno chiesto cosa è più importante e io rispondo che andremo in Champions League per provare a vincerla, non per girare a vuoto. Non siamo venuti in Champions League pensando alla Champions League dell'anno prossimo. Noi Stiamo pensando alla Champions League di quest'anno.”

Vorrei dire a un gruppo di 50 tifosi di non entrare in nessun girone di Parigi, che i tifosi del Real siano un esempio.

Quali sono le vostre sensazioni prima dell'incontro di mercoledì a Parigi? “Ho ottime sensazioni su questa partita e su questo mese. Penso che usciremo bene da febbraio”.

Prima di concludere il suo discorso, ha inviato un messaggio a un gruppo di tifosi del Real Madrid, prima di dirigersi a Parigi. “Vorrei dire ai nostri tifosi di non entrare in nessuna piscina e parlo di un gruppo di 50 nostri tifosi, perché so che gli altri 2000 non entreranno in nessuna piscina. Amo Parigi e tutta Parigi. Tutto della Francia conosce i tifosi del Real Madrid così come sono, vorrei che fossimo dei modelli da seguire”. “Sia nella vittoria che nella sconfitta”.