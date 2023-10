Sono necessarie ulteriori indagini sulla morte dell’attore Matthew Perry, dice il medico legale

(CNN) — Secondo i registri dell’agenzia, la causa della morte dell’attore Matthew Perry avvenuta sabato nella sua residenza richiederà ulteriori iniziative investigative da parte dell’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles prima che si possa raggiungere una conclusione.

Il medico legale ha aggiornato la sua cartella clinica online di Perry domenica pomeriggio, elencando la sua causa di morte come “rinviata”.

“Nei casi in cui la causa della morte non può essere determinata al momento dell’autopsia, verrà rilasciato un certificato differito fino al completamento di ulteriori studi”, secondo le linee guida del coroner di Los Angeles.

È già stata eseguita un’autopsia, ma i coroner stanno aspettando i risultati dei rapporti tossicologici per determinare la causa della morte di Perry, ha detto domenica alla CNN l’ufficio del medico legale. Il completamento di questi rapporti può richiedere settimane.

Gli investigatori intendono utilizzare i rapporti tossicologici per determinare se eventuali sostanze estranee hanno contribuito alla morte di Perry, secondo una fonte delle forze dell’ordine.

La divisione rapine-omicidi del dipartimento di polizia di Los Angeles sta indagando sulla morte di Perry, ma una fonte delle forze dell’ordine ha detto alla CNN che non si sospetta alcun atto scorretto. I verbali degli esami medici domenica indicavano che i resti dell’attore erano pronti per essere consegnati ai suoi parenti.

Il portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles, Brian Humphrey, ha detto alla CNN che sabato alle 16:07 è arrivata una chiamata ai servizi di emergenza per un’emergenza di salvataggio in acqua. La polizia di Los Angeles ha risposto alle 16:10 e poco dopo ha classificato la chiamata come un’indagine sulla morte.

Perry, 54 anni, è stato trovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio, secondo il Los Angeles Times, che cita fonti delle forze dell’ordine.

I genitori di Perry, John Bennett Perry e Susan Morrison, insieme al suo patrigno, il corrispondente di “Dateline” Keith Morrison, sono stati visti arrivare a casa dell’attore sabato sera durante l’intervento della polizia.

Domenica la famiglia di Perry ha rilasciato una dichiarazione alla rivista People affermando di essere “rattristata dalla tragica perdita del nostro amato figlio e fratello”.

“Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, come attore e amico”, si legge nella dichiarazione. “Hanno tutti significato così tanto per lui e apprezziamo l’enorme sfogo d’amore.”

libro aperto

Perry è stato sincero riguardo ai suoi problemi con la dipendenza.

Ha parlato del suo recupero dalla dipendenza e della sua dedizione nell’aiutare gli altri nelle sue memorie.Amici, amanti e la grande cosa terribile: un libro di memorie“, che ha pubblicato nel novembre 2022.

“La cosa migliore per me, nessuna esclusa, è che se qualcuno viene da me e dice: ‘Non riesco a smettere di bere, puoi aiutarmi?’, posso dire di sì e andare avanti e farlo”, ha detto. Apparizione sul podcastS con Tom Power“L’anno scorso per parlare del suo libro.

Perry ha continuato dicendo che voleva che la gente lo ricordasse “come qualcuno che viveva bene, amava bene ed era uno studioso” e che “la cosa principale per lui era che voleva aiutare le persone”.

“Questo è quello che voglio”, ha detto.

Perry soffriva di dipendenza al culmine della sua carriera nella serie “Friends”, e durante l’intervista ha detto che per questo motivo non poteva guardare la serie.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc hanno recitato insieme a Perry nella serie Friends, trasmessa dal 1994 al 2004.

Gli attori non hanno ancora commentato la morte di Perry.

I creatori di Friends Marta Kaufman e David Crane e il produttore esecutivo Kevin Bright hanno rilasciato domenica una dichiarazione alla CNN, affermando di essere “scioccati e profondamente rattristati dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew”.

La loro dichiarazione diceva: “Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo come parte della nostra vita”. “Era un talento straordinario. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal primo giorno che lo abbiamo sentito interpretare Chandler Bing, non c’era nessun altro per noi. “

La dichiarazione aggiunge: “Apprezzeremo sempre la gioia, la luce e la straordinaria intelligenza che ha portato in ogni momento, non solo nel suo lavoro, ma nella vita. Era sempre la persona più divertente nella stanza. Inoltre, era il più dolce, con un cuore generoso e altruista… Ci spezza davvero il cuore”.