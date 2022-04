Sono riusciti a finire Elden Ring in poco più di 12 minuti, che è un nuovo record

comunicazione sociale corridore di velocità trovato in anello antico Un gioco in cui provi tutti i tuoi trucchi con l’obiettivo di mettere in pausa il gioco a volte, cosa inimmaginabile per la maggior parte dei giocatori. L’ultimo record è di 12:32 minutimeno tempo di quello che molti utenti trascorrono nella schermata dell’editor dei personaggi e Classeschivare per tutti i capi Chi è questo gioco di ruolo Da FromSoftware tranne uno.

Micris È riuscita a migliorare la sua strategia grazie ad a difetto Popolare con sprintche puoi vedere spiegato anche nel video che accompagna questo testo, che sostanzialmente consente Sposta il nostro personaggio su grandi distanze sulla mappa. Due settimane fa lo era registrare 19 minutiMa nel giro di pochi giorni è stato superato. anello antico Non sono passati nemmeno due mesi dalla sua uscita di febbraio, quindi c’è ancora spazio per gli altri giocatori per essere inferiori a pochi secondi o minuti da quel record.

Approfitta di questo difettoE Micris Raggiungi rapidamente la zona di fine gioco. Aharon sprint Hanno fatto qualcosa di simile ed è qui che inizia il “gioco reale” di questi giochi perché normalmente devi combattere una serie di boss, ma con questo percorso standard devi combatterne solo uno. In effetti, ha raggiunto l’ultima nebbia del boss del gioco, ma è riuscito a raggiungere il bordo della mappa e a terminare la battaglia finale prima ancora che iniziasse, Attiva indirizzi di credito.

Sebbene anello antico È un gioco che di solito dura più a lungo Spiriti maligniIl difetto Chi è questo mondo aperto fare il velocità di riproduzione Più corto rispetto al passato anime Da FromSoftware: Registrati Spiriti maligni entro 21 minuti, anime oscure 2 in 14 minuti e Anime oscure 3 Tra 31 minuti. Micris I commenti in questo video hanno capacità Perfeziona i tempi nei primi sette minutiforse con un “giro veloce”.

Se quello che stai cercando è un gioco tradizionale ma con un po’ di aiuto, A La nostra guida raccoglie tutti i segreti Dall’ultimo gioiello FromSoftwareCome ottenere tutti i finali, i suggerimenti di base, gli incantesimi e le convocazioni.