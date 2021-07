Spie e vaccini | I rapporti di Mauricio Macri con Israele su armi e sicurezza informatica

Nel percorso dei nomi che iniziano a suonare per le elezioni, calunnia Pegaso Nonostante il fatto che l’Argentina abbia un mega gas, lo spionaggio elettronico che ha provocato il mondo intero è passato inosservato. Spiare E molti argentini sono stati spiati da Macrismo. L’opposizione vuole mettere in discussione il governo sul declassamento dell’intelligence di livello mondiale da parte della società di media e sul legame tra i negoziatori. Russia sì Argentina Rilasciato da Vaccini. Contrariamente all’obiettivo dichiarato, il testo esprimeva un approccio negoziale forte da parte argentina, non soggetto ai rapporti ideologici che Macrismo avrebbe condannato.

Il rapporto di intelligence si basa sul software Pegasus sviluppato e commercializzato da un’azienda israeliana squadra NSOSO Proviene da fonti indipendenti come l’organizzazione Forbidden Stories e Amnesty International. Circa 50.000 telefoni cellulari e computer sono stati spiati in tutto il mondo. Solo un migliaio di quei telefoni sono stati indagati Ci sono dodici capi di stato, Compresi gli attuali presidenti di Francia e Messico, Emmanuel Macron sì Andres Manuel Lopez Obrador, 189 giornalisti, 600 politici, 85 attivisti per i diritti umani e 65 uomini d’affari.

Giovedì, Reporters sans frontières si è lamentato con il governo israeliano di spionaggio di giornalisti e Macron ha ordinato un’indagine e l’ufficio del procuratore messicano ha annunciato che potrebbe perseguire uno dei casi. Il governo marocchino ha negato le accuse di spionaggio e gli ungheresi hanno avvertito che non forniranno informazioni, mentre in Israele dicono che si tratta di una campagna diffamatoria. La NSO ha affermato di aver venduto il programma di spionaggio solo alla polizia e alle agenzie di intelligence di alcuni governi.

Macrismo ha mantenuto stretti legami con il complesso israeliano di armi e sicurezza informatica. L’ex presidente Macri si è recato in Israele nel 2006, quando era vicepresidente e presidente del PRO; Il futuro Ministro della Difesa del Macrogoverno ha visitato nel 2014, Patricia PulrichE nel 2017, quando Macri era presidente, c’è stata la prima e più straordinaria visita di un Primo Ministro israeliano in Argentina. In quel viaggio, di destra Benjamin Netanyahu È arrivato con un gruppo di uomini d’affari, la maggior parte dei quali legati a dispositivi repressivi e cyber intelligence, tra i quali rappresentanti del gruppo NSO.

La maggior parte dei contratti stipulati erano in difesa. All’epoca, i media israeliani misero in evidenza gli accordi e menzionarono l’acquisto del software Pegasus dal gruppo NSO.

Tuttavia, il dispositivo spia illegale ha fornito la prova che la conferenza ministeriale dell’OMC si era tenuta da quell’anno, seguita dal vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018. L’Agenzia di intelligence federale (AFI) spia in un’indagine di mega-cast di intelligence illegale 403 giornalisti, 28 accademici, 58 imprenditori e membri della società civile.

Più di recente, è stato confermato il rapporto della Bicycle Commission for Monitoring and Inspection of Intelligence Systems and Functions Spiare politici, leader comunitari, intellettuali e giornalisti era parte integrante dell’AFI durante il governo Mauricio Macri.. L’intelligence ha collegato le intercettazioni a false scuse legali – nel caso dei prigionieri politici – o ad organizzazioni come Pegasus che interferiscono con il cellulare di una spia.

La denuncia di Forbidden Stories e del laboratorio di sicurezza di Amnesty International è la continuazione di una precedente denuncia con l’azienda nel 2018. Cambridge Analytica, che acquisisce informazioni dagli utenti Facebook Per le tecniche di manipolazione nelle campagne politiche. All’epoca, i dirigenti della società comparivano davanti a una commissione d’inchiesta in Gran Bretagna. Nella loro dichiarazione, hanno riconosciuto di aver interferito nel referendum sulla Brexit in Gran Bretagna e in altri paesi, inclusa l’Argentina, nel 2015.

All’epoca, il proprietario di Facebook, Mark Zuckerberg, Ha detto che la sua compagnia non ha interferito con l’intelligence. Nel 2019, Condividere, Un’altra delle sue società, ha denunciato il gruppo NSO per aver utilizzato il suo servizio di notizie per interferire con 1.400 telefoni in venti paesi, inclusa l’Argentina.

Ha la sua spiegazione per l’oltraggio nel mondo perché l’uso sistematico dello spionaggio è visto come uno strumento di governi dittatoriali, con meno intensità repubblicana e democratica. Il piccolo contraccolpo dei media e dell’opposizione politica locale ha confermato la qualità del governo che hanno mantenuto e utilizzato. Ci sono molte prove che l’intelligenza è stata utilizzata sistematicamente durante il governo Insieme per il cambiamento.

Pur sottovalutando l’intelligence di massa di Internet, i media dominanti hanno concentrato le loro critiche sulla lettera del critico presidenziale. Cecilia Nicolini Al fondo di investimento diretto della Russia che commercializza il vaccino Sputnik v. Secondo Patricia Bullrich, la lettera di Nicolini è stata “una grande testimonianza della decisione politica che ci ha lasciato senza milioni di vaccini, migliaia di morti, economia e istruzione”.

Ma la lettera è un esempio del contrario, perché mostra cosa sta facendo il negoziatore argentino Una rivendicazione forte senza violare le regole diplomatiche del gioco. Tuttavia, la seconda dose di Sputnik, che ha innescato il ritardo, potrebbe avere qualche motivo di critica da parte dell’opposizione se non arrivasse la prossima settimana. Il Kamaleya Center, ora spedito dalla Russia, ha milioni di volumi prodotti nel Paese con principi attivi disponibili all’inizio di agosto.

Contrariamente a quanto voleva dimostrare l’opposizione, la lettera di Nicolini mostrava l’azione energica e attenta necessaria in una situazione di crisi che attraversa tutto il mondo a causa della forte pressione sui mercati per ottenere epidemie e vaccini.

Ai sensi della legge sui vaccini, il governo ha l’obbligo di riferire i negoziati al Congresso. Tutto ciò che riceve queste informazioni riservate viene inviato alla Commissione sanitaria, composta da legislatori del partito di governo e dell’opposizione. A una questione ideologica, La diffusione della lettera ha cercato di interferire con il processo di negoziazione più sottile In un ambiente globale così difficile. In questo modo, la fornitura di vaccini e la vita di migliaia di persone sono state messe in pericolo. Il governo era preoccupato perché quella fuga di notizie significava un totale disprezzo delle regole minime del gioco.

L’opposizione è stata molto critica nei confronti dello Sputnik e promette di ottenere milioni di vaccini Pfizer. Ad esempio, Pfizer ha convenuto che le esigenze del momento non potevano essere garantite perché non era stato fatto in Cile. Un esempio ampiamente utilizzato dal paese transandino Macrismo. Questa settimana, Il governo cileno ha deciso di approvare Spotnik V per garantire che i vaccini siano forniti Perché i due che sostengono il loro piano hanno fallito. Il cinese Sinovak ha mostrato un tasso di immunità molto basso. Pfizer ha nuovamente ritardato le consegne. Ora il Cile sta cercando Spotnik V proprio come l’Europa.