Stephen Curry guida il Celebrity Golf Tournament

Statelin, Nev. Stephen Curry ha tenuto un vantaggio di quattro punti venerdì al famoso torneo di golf dell’American Century Championship.

Curry ha segnato 27 punti nel round di apertura sotto una forma di un sistema di punteggio Stapleford modificato che assegna un punto per un bonus, tre per gli uccellini, sei per un’aquila e detrae due punti per un doppio spauracchio o peggio.

La superstar dei Golden State Warriors è partita alla grande con due uccellini e un’aquila sulle prime quattro buche di Edgewood Tahoe.

“È probabilmente uno dei migliori tour che abbia mai giocato, considerando che era nel campionato”, ha detto Curry, che ha giocato insieme a suo padre Dale e suo fratello Seth.

L’attaccante dei Dallas Stars Joe Pavelski è arrivato secondo. Alex Killorn degli Anaheim Ducks è arrivato terzo con 21, e il conduttore di Fox News Bret Baier è arrivato quarto con 20.

Stephen Curry, durante l’American Century Golf Championship. Foto: Getty

Il campione in carica Tony Romo è al 13° posto con 16 punti. L’ex star dell’LPGA Tour Annika Sorenstam ha segnato 14 punti.

Il quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes era a meno 3. Charles Barkley è al 29esimo posto in un field di 93 giocatori a -8.