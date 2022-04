Terribile follia in Italia! Il portiere ha regalato la vittoria alla sua squadra al 91′ dalla propria area

2022-04-10

I portieri fanno ancora notizia e un capitolo recente della recente Terza Divisione italiana sarà ricordato a lungo.

La partita di un portiere spagnolo ha aperto il discorso sulle reti

Il modenese Doveva vincere per essere il numero uno in Serie C, contro il quale non l’ha fatto Calcio Imolis 1919. Secondi dalla fine e punteggio (1-1), portiere Ricardo Cagno Ha preso la mano destra che è finita in gol e ha dato la vittoria alla sua squadra.

Il Emolis Era in equilibrio per 87 corse modenese Attaccato in cerca di vittoria. Il portiere ha realizzato un tiro dalla sua area e ha provato a ricollegarsi con alcuni compagni, ma è successo qualcosa di inaspettato: la palla è rimbalzata in area e ha incrociato il portiere. Rosie Nel ’91 è diventato un grande eroe nella sua squadra.