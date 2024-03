“The Knights”, “Damisela” e “Il pianeta delle scimmie” saranno in anteprima dal 4 al 10 marzo in streaming

Questa non è una favola. Millie Bobby Brown recita in Damsel, una storia di azione e avventura. (Crediti: Netflix)

Entro una settimana Dal 4 al 10 marzopiattaforme fluire Più popolare come Netflix, Prime Video, Star+ E Disney+ Presenteranno una varietà di anteprime degne di nota che coprono generi e temi diversi. Tra i titoli più rilevanti ci sono Cavalieriche racconta la storia di un impero ancestrale della cannabis colto di sorpresa e la ragazzaChe presenta una trama in cui una giovane donna affronta una situazione inaspettata dopo aver sposato un principe. D'altra parte, l'intera saga Pianeta delle scimmie Arriverà completo, consentendo agli spettatori di esplorare la popolare serie di fantascienza che esamina le tensioni tra umani e scimmie intelligenti. Se vuoi sapere quali sono tutte le versioni, ecco l'elenco completo.

Imogen Scott e Rufus Cotesworth svelano un mistero su un transatlantico che cambierà le loro vite, mescolando crimine e mistero. (Crediti: Stella+)

Imogen Scott diventa la principale sospettata di un crimine a bordo di un transatlantico. Collaborando con il detective Rufus Coatsworth, scoprirà un mistero che cambierà le loro vite. Guardalo dentro stella+.

Questa serie di documentari del National Geographic si concentra sulle donne leader del regno animale in destinazioni uniche, evidenziando le loro storie di sopravvivenza, forza e comunità. Arriverai Disney+.

Una serie di documentari che offre uno sguardo intimo su Rocco Siffredi, dai suoi esordi fino al successo nell'industria del cinema per adulti. (Crediti: Netflix)

Questa serie di documentari offre uno sguardo intimo sulla vita di Rocco Siffredi, tracciando il suo percorso dagli umili inizi alla celebrità nell'industria del cinema per adulti. sarà in Netflix.

Il film esplora la vita dell'inventore Nikola Tesla, approfondendo le sue innovazioni e rivalità, come il suo rapporto con Thomas Edison, all'interno di una narrazione che combina fatti storici e finzione. Puoi vederlo dentro Primo Video.

Jane cerca la propria identità in un mondo in cui tutti ottengono un superpotere quando compiono 18 anni ed esplora relazioni e sfide personali. (Crediti: Stella+)

La serie ruota attorno a Jane, una giovane donna che sta ancora aspettando i suoi superpoteri in un mondo che tutti ottengono quando compiono 18 anni, ed esplora le sue attività e relazioni alla ricerca della sua identità. Sarà nel catalogo stella+.

Dopo aver ereditato la fattoria di famiglia, Eddie scopre un enorme impero della cannabis controllato da persone non disposte a rinunciare all'attività. Questa trama porta a conflitti inaspettati e umorismo oscuro. Puoi vederlo dentro Netflix.

Tre amici creano un personaggio immaginario come pretesto, creando situazioni comiche e intrecci assumendo un attore per interpretarli. (Fonte: PrimeVideo)

Tre amici inventano un personaggio immaginario, Ricky, da usare come alibi. Vent'anni dopo, a causa di sospetti, assumono un attore per interpretarlo, scatenando situazioni comiche. Guardalo dentro Primo Video.

Eugenio Derbez riunisce una nuova generazione di partecipanti in questa stagione, dove umorismo e competizione si intrecciano per determinare chi può ridere per ultimo. Guarda questa storia su Primo Video.

La vita di una giovane donna cambia radicalmente quando sposa un principe e si imbatte in una situazione inaspettata con un drago. (Crediti: Netflix)

In questo film, una giovane donna sposa un principe, solo per scoprire che la sua vita prende una svolta drammatica quando le viene offerto un drago. La storia intreccia momenti di tensione e di avventura. Sarà disponibile a Netflix.

La saga esplora il conflitto tra gli esseri umani e le scimmie intelligenti in una storia di fantascienza che mette in discussione la natura della civiltà. (Crediti: Disney+)

L'intera saga, dal suo debutto nel 1968 all'ultimo capitolo, è disponibile per esplorare le complesse dinamiche tra umani e scimmie intelligenti in una storia d'avventura fantascientifica. In Disney+.