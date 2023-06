The Witcher, Sonic Prime, One Piece Film Red e altro ancora

Stiamo per dare il benvenuto al mese di luglio e questo significa che i vari servizi di streaming ci lasceranno Un bel po’ di anteprime Sotto forma di serie TV, film, programmi e altro, in modo da poter trascorrere un’estate molto interessante.

Per non perdere nulla abbiamo preparato un elenco di tutto ciò che verrà Netflix, HBO Max e PrimeVideo Nel mese successivo, più le date di ciascun prodotto. Tuttavia, tieni bene questo calendario nel caso tu voglia vedere qualcosa mentre sei tranquillamente a casa, in viaggio, in spiaggia, ecc.

Netflix

Nel caso di Netflix, arriva ben caricato con serie e film di ogni genere. Tra tutti, possiamo evidenziare la nuova stagione di Sonic Prime, dove vedremo la mascotte SEGA vivere nuove avventure. A questo si aggiungono anche i nuovi capitoli della serie anime Record of Ragnarok e cavolo!!mentre i seguaci di The Witcher non possono perdersi la fine della sua terza stagione, in cui dobbiamo dire addio a Henry Cavill.

progetto Tipologia di prodotto data piccolo angelo Serie (stagione 3) 3 luglio L’ignoto: la piramide perduta film 3 luglio Il principe che non ha mai governato serie 4 luglio Torna a 15 Serie (stagione 2) 5 luglio WHAM! serie 5 luglio avvocato Lincoln Serie (stagione 2) 6 luglio Mattoni d’oro film 6 luglio magnaccia di casa programma 7 luglio Alcuni suoceri d’armi da prendere film 7 luglio L’ignoto: robot assassini serie 10 luglio StoryBots risponde Serie (stagione 2) 10 luglio quarterback serie 12 luglio Registro Ragnarok Serie (stagione 2, parte 2) 12 luglio Sugar Rush: punto di pane programma 12 luglio Sopravvivenza della ragazza formosa serie 13 luglio Testa sonica Serie (stagione 2) 13 luglio Casetta per uccelli Barcellona film 14 luglio Gioca con il fuoco Il programma (stagione 4) 14 luglio Signorina Gerusalemme Serie (stagione 2) 14 luglio Sconosciuto: Grotta delle Ossa serie 17 luglio dolce magnolia Serie (stagione 3) 20 luglio Clone di Tirone film 21 luglio L’ignoto: la macchina del tempo cosmico serie 24 luglio paradiso film 27 luglio Nostra Signora del Silenzio: Gli omicidi Maravigetas film 27 luglio il mago Serie (stagione 3, parte 2) 27 luglio DP: Hager Hunter Serie (stagione 2) 28 luglio Miracle: Le avventure di Ladybug: il film film 28 luglio Storia perfetta serie 28 luglio cavolo!! Serie (stagione 2) 31 luglio READ Moon Knight: Il suo produttore dice che il potenziale del personaggio nel MCU è infinito

HBO Max

Tra le anteprime su HBO, ce ne sono un paio che devono essere evidenziate per tutti i fan dell’universo DC. Ad esempio, uno di loro Superpotere: la storia della DCuna serie in cui potremo conoscere le origini dell’azienda e il suo sviluppo durante questo periodo, ma la quarta stagione di Harley Quinn. D’altra parte, arriverà anche tra pochi giorni unità di tempoun programma condotto dallo streamer Christineni.

progetto Tipologia di prodotto data Freddie Mercury: Il grande pretendente film 1 luglio Queen: I giorni della nostra vita film 1 luglio Shaun White: L’ultimo round serie 6 luglio Giorni del gallo Serie (stagione 2) 6 luglio Milionario ricercato serie 7 luglio Giardino di bronzo Serie (stagione 3) 9 luglio Ultima chiamata: il serial killer di New York QueeR serie 10 luglio Cerchio chiuso serie 13 luglio unità di tempo programma 13 luglio Smartlees: In tour serie 19 luglio Cosa mangiamo? Con Zooey Deschanel programma 19 luglio Superpotere: la storia della DC serie 20 luglio una cartina Serie (stagioni 1 e 2) 21 luglio ragazzo d’oro serie 25 luglio Squali di Cape Cod film 27 luglio Harley Quinn Serie (stagione 4) 27 luglio Eutanasia di tennage Serie (stagione 2) 28 luglio Come con John Wilson Serie (stagione 3) 29 luglio

Primo video

Per quanto riguarda Prime Video, presto potremo vedere la nuova versione di Castello Takeshi, noto anche come classico umorismo giallo. Inoltre, i fan degli anime avranno a disposizione i film Pellicola rossa di un pezzo E Goblin Slayer: Corona GoblinAnche se non puoi perderti nemmeno la nuova stagione di Overlord.

progetto Tipologia di prodotto data Horror Dolores Roach serie 7 luglio Addetti ai lavori film 7 luglio signore supremo Serie (stagione 2) 7 luglio bot film 7 luglio Castello Takeshi programma 10 luglio L’estate si innamorò Serie (stagione 2) 14 luglio Corona del Goblin Slayer Goblin film 14 luglio Babilonia film 21 luglio La libertà di ridere serie 21 luglio Pellicola rossa monopezzo film 21 luglio Meraviglioso disastro film 24 luglio cantare 2 film 25 luglio assedio film 28 luglio Buon presagio Serie (stagione 2) 28 luglio

