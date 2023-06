Uber Eats fa appello a van per promuovere la sua app per i beni di consumo

A molte persone piace Senti il ​​frutto prima di acquistarloO annusare il formaggio o osservare l’aspetto di un pezzo di carne al suo posto. Ma con la maggior parte dei prodotti nel carrello, non devi correre al negozio per scoprire che aspetto hanno: spugne per lavare i piatti, latte in polvere o pannolini sono gli stessi giorno dopo giorno.

Gli acquirenti confrontano due palline identiche di nastro adesivo o commentano che è la stagione dei sacchetti della spazzatura

Questa l’idea della campagna lanciata da Uber Eats in Francia per promuovere la sua app per i beni di consumo.

Creato dall’agenzia cicalinoespone la sua argomentazione dal punto di vista dell’assurdo e mostra diverse persone al supermercato che fanno cose del genere cambia la vaschetta del gelato con un’altra esattamente uguale, Misura la rigidità di due rotoli identici di nastro adesivo o commenta che è una buona stagione per comprare i sacchi della spazzatura.

Buzzman osserva in una dichiarazione che il 62% dei francesi è fortemente favorevole all’acquisto di persona. “Oltre ad essere un momento che si divertono,” agenzia dice, “Soprattutto, è un’opportunità per prendersi il tempo di osservare, annusare e toccare in silenzio i prodotti”.

Tuttavia, e questo è il messaggio della campagna, ci sono molte cose che compriamo ogni giorno per le quali questi rituali non sono necessari, ed è qui che l’app Uber Eats può essere molto rilevante.

L’azienda lo offre Un totale di 12.000 prodotti Selezionato da negozi di offerte come Carrefour, Franprix, Monoprix, Système U o Intermarché.

La campagna consiste in diversi spot a intervalli diversi trasmessi su TV, YouTube, Twitch, Instagram, TikSnapchat e schermi digitali all’aperto.