World of Warcraft infrange il Guinness dei primati grazie a una partita di 60 ore

Questo giocatore ha disputato la maratona di gioco definitiva durante la quale ha giocato quasi 60 ore consecutive a World of Warcraft, anche se ha fatto 5 minuti di pausa per ogni ora di gioco.

mondo di warcraft l Computer quello Gioco di ruolo online multigiocatore di massa A Bufera di neve Che è ancora vivo e molto popolare dopo Shadowlands e com.dragonflight. Ora devi prepararti prima di Worldsoul Saga e questo utente lo sta prendendo sul serio.

Molti giocatori e persino utenti – o ex giocatori – del gioco di ruolo hanno giocato a questo o ad altri titoli per maratone. Ora, per quanto tempo ininterrottamente? Abbastanza per Hai un Guinness dei primati?

Successivamente un giocatore ungherese è stato spinto al limite Ha giocato a World of Warcraft per quasi 60 ore di fila per battere un record mondiale Ed entra a far parte dei registri della storia.

Ma questa impresa non è avvenuta senza di essa Nessun rischio per Barnabás Vujity-ZsolnayIl giovane ha ammesso di aver cominciato ad annoiarsi alle 30 e di aver cominciato addirittura a soffrire di “lievi allucinazioni” alle 45.

Ma dopo è continuato Gioca a World of Warcraft Ininterrottamente per 59 ore e 20 minuti – quasi due giorni e mezzo – il giocatore ungherese ha battuto il record Record per la maratona di gioco più lunga in un MMRPG.

Barnabas lavora come cuoco a Budapest, ed è riuscito a battere il record precedente in 23 ore e 31 minuti, come si legge in Il sito ufficiale del Guinness dei primati.

Chi può trascorrere più di 60 ore giocando a World of Warcraft?

Il suo risultato gli è valso anche un secondo Guinness World Record La maratona di videogiochi più lunga giocando a World of Warcraft.

Il tentativo di record di Barnabas – e il suo successo – sono stati trasmessi in diretta sul sito ungherese dei videogiochi esport1.hu E Tutti i profitti della trasmissione sono stati donati in beneficenza.

Barnaba trascorreva del tempo nelle celle con gli amici e nei cortili e racconta le sue esperienze con le allucinazioni. “Ho notato che cominciavano alcune piccole allucinazioni“, Lui dice.”È stato divertente, ma è anche difficile concentrarsi dal vivo“.

I migliori router da gioco per velocizzare la tua connessione Internet Se desideri la connessione più veloce e stabile durante il gioco, qui puoi fare riferimento al nostro elenco di router da gioco di alto livello. Vedi elenco

Regole per qualsiasi record in “La maratona più lunga“Lo lasciano riposare per 5 minuti ogni ora quando mangia, dorme e/o va in bagno”, dice Barnabas. È molto difficile da affrontare“Stanco, ma non ha mai bevuto caffeina, solo acqua; stima di averne bevute circa 15 litri.

Anche se è stato facile per lui perché gioca religiosamente a WoW da oltre 10 anni e trascorre fino alle 10:00 nei giorni feriali e alle 16:00 nei fine settimana: “Non me ne pento e non lo consiglio.“, Egli ha detto. “Adoro il gioco e batterei di nuovo il record se li battessero. È mio per tutta la vita, voglio che tutti lo sappiano“.

per questa ragione, Barnabás Vujity-Zsolnay è entrato nel Guinness dei primati giocando a World of Wacraft per quasi 60 ore consecutive. Chi si ritiene capace di superare questa impresa?