Alla luce della rivolta del 2023, Lula ignora il 60esimo anniversario del golpe in Brasile

Brasilia. Nel 60° anniversario del recente colpo di stato militare brasiliano, il presidente Lula ha posto il veto agli eventi ufficiali di commemorazione delle vittime, nel tentativo di allentare i rapporti con i militari, quando alcuni alti funzionari erano nel mirino di un presunto complotto golpista.

“Dobbiamo unire la società brasiliana e le forze armate: non possono essere trattate come se fossero nemiche”, ha detto alla fine di febbraio Luiz Inacio Lula da Silva in un'intervista alla stampa locale.

Il 31 marzo 1964, l'esercito brasiliano si ribellò al presidente João Goulart (1961-1964) e rimase per 21 anni a capo di una dittatura, ammirato dall'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro (2019-2022), ex militare . Capitano della squadra. .

L'anniversario è sembrato opportuno perché Lula, ex sindacalista che ha condotto uno storico sciopero contro il governo di fatto, ricordasse le sue vittime, tra cui 434 persone sono state uccise o scomparse, secondo le conclusioni della Commissione Nazionale della Verità, un organismo ufficiale, nel 2014.

A differenza della vicina Argentina, che ha perseguito agenti statali accusati di crimini durante la sua dittatura (1976-1983), in Brasile la segregazione è terminata con la legge di amnistia del 1979.

“Calcoli politici”

Ma Lula, 78 anni, ha sottolineato che il colpo di stato del 1964 “è già diventato parte della storia” e che il suo governo “non approfondirà la questione”.

Ha detto: “Sono più interessato al colpo di stato dell’8 gennaio 2023 che a quello del 1964”.

Quel giorno, migliaia di seguaci di Bolsonaro hanno preso d'assalto il quartier generale delle tre potenze a Brasilia, chiedendo ai militari di licenziare Lula, una settimana dopo il suo insediamento.

Allo stesso tempo, la polizia sta indagando sull’ex presidente con l’accusa di aver partecipato a un “piano di colpo di stato” per rimanere al potere dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022.

Molti dei suoi più stretti alleati, inclusi ministri e figure militari di alto rango, partecipano a questa cospirazione. Nell'ambito di questa indagine sono stati arrestati un maggiore dell'esercito e un colonnello.

“Non c’è mai stata una situazione più appropriata per discutere del posto delle forze armate nella società brasiliana che dopo il governo Bolsonaro e dopo l’8 gennaio”, spiega lo storico Lucas Pedretti.

Ma Lula ha fatto “un calcolo politico che mette in primo piano la strategia di adattamento alle forze armate, a scapito del bisogno storico della società brasiliana di rivedere il proprio passato”, spiega lo studioso dell'Università Statale di Rio de Janeiro. .Janeiro.

Proteste delle associazioni delle vittime

La decisione di Lula significa annullare gli eventi preparati dal suo governo, come quelli organizzati dal Ministero dei Diritti Umani. Il suo proprietario, Silvio Almeida, ha voluto ricordare gli attivisti e i perseguitati dal regime militare in un discorso tenuto al Museo della Repubblica di Brasilia, secondo i media locali.

Ma se non fosse per il divieto di celebrare il colpo di stato in caserma lo scorso anno, come avvenne durante gli anni di Bolsonaro (2019-2022), non ci sarebbe nemmeno alcuna riflessione sul ruolo delle forze armate durante la dittatura o attualmente.

Una fonte dell'esercito dice: “È storia, non dobbiamo sollevare le acque”.

“L'idea è calmarsi e guardare avanti”, sottolinea.

Ma i gruppi per i diritti umani chiedono al presidente Lula di rivitalizzare la Commissione delle persone morte e scomparse, creata nel 1995 per indagare sui crimini politici tra il 1961 e il 1979, che Bolsonaro ha abolito nel suo ultimo anno di governo.

L'Alleanza brasiliana per la Memoria, la Verità e la Giustizia, che comprende più di 150 associazioni, ha criticato la decisione “sbagliata” del presidente di non celebrare l'anniversario.

“Ripudiare fermamente il colpo di stato del 1964 è un modo per riaffermare l’impegno a punire i colpi di stato attuali e i potenziali tentativi futuri”, hanno osservato in una nota.

“Non accetteremo, ancora una volta, che i governi negozino o rinuncino ai diritti delle vittime affinché possano raggiungere un accordo con l’esercito – hanno aggiunto – Non accetteremo più questa tutela, il cui prezzo storico è stato pagato dai familiari e da tutti coloro che sono colpiti dalle azioni straordinarie” della dittatura.