Android: come trovare il Cestino sul tuo smartphone | google | tecnologia | lezioni | nda | nnni | | dati

Quando siamo su un computer o laptop, sappiamo che i file eliminati andranno nel cestino. Documenti PDF, immagini, ecc. finiranno a questo indirizzo. Ma su uno smartphone, in particolare su Androidelo stesso non accade.

Il sistema di Google non ha impostato una destinazione centrale per gli elementi che eliminiamo dai nostri dispositivi. Il file manager integrato del programma per computer ci aiuta a trovare la cache di tutto ciò che è visualizzato o utilizzato da un’applicazione, ma non ha una cartella specifica per ciò che abbiamo deciso di eliminare.

Ogni servizio Google ha una cartella speciale per ciò che eliminiamo. Grazie per il cancello zona mobile Possiamo imparare come inserire ogni cartella in modo rapido e semplice.

Google Foto

Entra nell’applicazione e vai alla libreria, il pulsante si trova nella parte inferiore dello schermo

Quindi guarda nella parte superiore del pannello, vedrai l’opzione Cestino

Tieni presente che i file possono rimanere in questa cartella per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, a seconda che sia stato eseguito il backup o meno.

gmail

Entra nell’applicazione e premi il pulsante a tre righe nell’angolo in alto a sinistra

Verrà visualizzato un pannello in cui devi scorrere verso il basso fino a visualizzare l’opzione Cestino

Ricorda che i messaggi in questa sezione vengono eliminati definitivamente dopo 30 giorni

Google Drive

Segui gli stessi passaggi che appaiono in Gmail

L’opzione Cestino è la terza opzione nell’elenco

Galleria

La procedura può variare a seconda del produttore del dispositivo

Entra nella galleria e seleziona l’opzione album

Cerca la sezione Organizza foto, di solito si trova se scorri verso il basso

Entra nel cestino per visualizzare i file eliminati

Ogni elemento in questa cartella sarà disponibile per 30 giorni, dal momento in cui si è verificata l’eliminazione.

È importante rivedere queste cartelle ed eliminare gradualmente il loro contenuto, poiché influiscono sulla memoria fornita da Google e su quella del telefono.

Come cambiare il nome del dispositivo bluetooth?

Vai alle impostazioni del tuo dispositivo Android

Entra nella sezione Bluetooth e vai all’elenco dei dispositivi collegati

Trova l’elemento che desideri modificare e nelle opzioni che appaiono, trova il nome

Impostare il nome desiderato per il dispositivo

pronto. Il cambiamento si riflette immediatamente. Il processo potrebbe cambiare a seconda del produttore del tuo smartphone.

Ricorda che questo processo può essere utilizzato sia su smartphone che su tablet.

Android: perché il mio telefono si surriscalda e come risolverlo

La prima soluzione è disabilitare il 5G. Molte volte, quando non c’è copertura 5G a casa o da qualche parte, il nostro telefono inizierà a cercare il segnale 5G, quindi sarà costantemente acceso a tua insaputa.

Altri dettagli che favoriscono il riscaldamento del dispositivo, invece, sono dovuti al fatto che si lasciano aperte le app.

Questi di solito vengono eseguiti in background. Per fare ciò, ti consigliamo di pulire il tuo dispositivo e lasciarlo riposare per alcuni minuti.

Altri aspetti sono i giochi e il GPS. Se usi molto il telefono e lasci il gioco aperto, il telefono si surriscalda comunque. Inoltre, se non utilizzi il GPS, è meglio disabilitarlo dalla barra delle impostazioni.

Una soluzione è eseguire un bilanciamento della batteria dalle impostazioni del dispositivo o anche attivare la modalità di risparmio energetico per ridurre i componenti hardware.

Elenco di telefoni Android in cui è possibile aumentare la RAM

Sai se puoi espandere la tua RAM Cellulare Android? Molte persone non sono a conoscenza di questo trucco. I dispositivi ora hanno la possibilità di migliorare le prestazioni con la semplice pressione di un pulsante. Dove si trova?

Per accedervi, inserisci le impostazioni del tuo terminale, quindi vai su Sistemi e lì vedrai l’opzione Prestazioni. In questo caso vedrai un pulsante che dice “Aumenta RAM” e il gioco è fatto. Quali telefoni hanno questa opzione?