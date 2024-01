Anno del Drago 2024 secondo lo zodiaco cinese: previsioni in amore, salute e lavoro | le risposte

La rappresentazione degli animali nei segni zodiacali deriva da una cultura tanto antica quanto saggia e, guardando ai prossimi 365 giorni all'anno, fornisce previsioni e presagi basati sulla vostra salute, sull'economia e anche sull'aspetto amoroso. Lui Torre Cinese Si afferma che il 2024 sarà celebrato come l’Anno del Mondo il drago, un essere mitico che simboleggia il potere spirituale supremo e allo stesso tempo incarna la forza di ogni persona che è la sua più grande virtù. Per quanto riguarda l'inizio di un nuovo ciclo dell'astrologia asiatica, scopri come sarà per te il prossimo anno e cosa ti riserva il futuro in base alla tua data di nascita.

Come te la caverai in amore, salute e lavoro secondo il tuo segno zodiacale cinese nell'Anno del Drago 2024?

L'anno 2023 finisce e con esso il desiderio di un futuro migliore attraverso azioni che solitamente adattano le previsioni di culture antiche come quelle di… Cinaattraverso i simboli che attraversano Anno del Drago In qualche modo influenzerà i segni zodiacali.

In amore, salute e lavoro, ad esempio, le persone tendono a trovare le risposte nelle previsioni fornite dagli oroscopi e, in particolare, ogni anno, l'astrologia asiatica si occupa di associare i nati sotto i segni Ariete, Capricorno, Acquario e altri, con elementi e animali che rappresentano varie caratteristiche umane. .

Se vuoi sapere come accedere 2024Dai un'occhiata al seguente elenco contenente informazioni sui 12 segni zodiacali e scopri cosa ti riserva il futuro nell'Anno del Drago:

– Ariete

Affronterai molte sfide

Prendi decisioni sagge per evitare rischi

Devi essere paziente e pianificare attentamente gli ostacoli presentati nell’area finanziaria.

– Toro

Supererai i problemi con tenacia e impegno

Ottieni risultati personali e professionali

Sarà importante rimanere coerenti di fronte a qualsiasi tipo di avversità aziendale

– gemello

Sperimenterai il successo professionale

Prenditi cura della tua salute e delle tue relazioni personali

– cancro

Processo di adattamento

Mostra flessibilità e tolleranza per avviare nuovi progetti e vivere esperienze senza precedenti.

Bilanciare le tue emozioni e la tensione che potresti provare a causa dei cambiamenti che attraverserai.

– Leo

Un anno di opportunità e tanti successi

Approfitta dei vantaggi

Attitudine positiva

– Vergine

Avrai la saggezza per affrontare le sfide

Un anno propizio per la meditazione e i cambiamenti interiori

– fata

Rimani concentrato sui tuoi obiettivi a lungo termine

Approfitta delle nuove opportunità presentate

– lo scorpione

Avrai bisogno di una mente aperta per affrontare i cambiamenti che ti si presentano.

Gli amici, ad esempio, ti supporteranno durante tutto il processo che stai attraversando.

– Sagittario

Superare gli ostacoli con ingegno e flessibilità

Risolvere i problemi mantenendo la calma sarà fondamentale nel 2024

– Capricorno

Risultati, progressi e successo nel campo professionale

Prenditi cura della tua salute e del tuo benessere personale

– Acquario

Stabilità e successo sono fondamentali

Raggiungere obiettivi e rafforzare le relazioni tra le persone

– Pesci

Approfitta delle opportunità mantenendo un atteggiamento positivo

Saggia pianificazione finanziaria

Offre risultati e ricompense

Va notato che entrambi 12 segni zodiacali Raggruppati in periodi natali associati a mesi, rappresentati dal numero di un particolare animale secondo Torre Cinesee durante Anno del Drago 2024 Parteciperanno attivamente e astrologicamente alla vita quotidiana degli umani.

Segno zodiacale cinese: a quale animale appartieni in base alla tua data di nascita?

1- topo (Ariete)

Anno di nascita: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Le persone sagge a cui piace circondarsi di familiari e amici, sono laboriose, risparmiatrici e buone gestitrici dell’economia

2- toro (Toro)

Anno di nascita: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Persone pazienti e tranquille, grandi lavoratori, si sentono a proprio agio circondati da ordine e pulizia, e la cosa più importante per loro è la famiglia, anche se tendono ad essere gelosi del proprio partner.

3- tigre (gemello)

Anno di nascita: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Le persone entusiaste, piene di energia, non passano inosservate, avventurose, indipendenti, ingegnose, impulsive e amanti del divertimento.

4- coniglio (cancro)

Anno di nascita: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Persone sagge, intelligenti, amichevoli, riservate, attente e benevoli

5- il drago (il Leone)

Anno di nascita: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Persone creative, generose, avventurose, fortunate, forti, piene di forza e vitalità.

6- serpente (Vergine)

Anno di nascita: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Le persone sono acute e sagge allo stesso tempo, gelose e possessive nei confronti delle loro famiglie ma leali e amano anche coccolare i loro amici.

7- cavallo (fata)

Anno di nascita: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Persone popolari, ottimiste, allegre, avventurose, eloquenti e impazienti

8- capra (lo scorpione)

Anno di nascita: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Persone creative, artistiche, positive, eleganti, femminili e compassionevoli

9- Torta (Sagittario)

Anno di nascita: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Spiritoso, divertente, amichevole, veloce, orientato all'acquirente, persuasivo, socievole e in grado di risolvere qualsiasi problema.

10- Gallo (Capricorno)

Anno di nascita: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Persone attraenti e seducenti, talentuose e capaci, puntuali, efficienti, organizzate e bravi oratori.

Undici- cane (Acquario)

Anno di nascita: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Persone oneste e affidabili con un grande senso di giustizia e lealtà.

12- maiale (Pesci)

Anno di nascita: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019