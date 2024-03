Austin, in Texas, sta affrontando un calo storico dei prezzi delle case e degli affitti

La combinazione di cementificazione e rallentamento economico sta frenando il mercato immobiliare di Austin. (Reuters/Brian Snyder)

Austin, Texasuna città che un tempo era il centro del suo boom immobiliare stato unitosta vivendo uno dei cali più significativi dei prezzi delle case e degli affitti a livello nazionale.

Secondo i dati dell'indice dei prezzi delle case Freddie Macraccolto da Il giornale di Wall StreetLa capitale ha registrato un calo di oltre l'11% rispetto al suo punto più alto in un anno 2022il calo più grande registrato tra le aree urbane degli Stati Uniti.

Il fenomeno è stato attribuito a una combinazione di cementificazione e rallentamento della crescita occupazionale e demografica, che ha posto fine a un periodo durante il quale i prezzi delle case erano in aumento Austin Hanno sparato oltre il 60% da 2020 Saltare 2022.

Primo appello per Austin Si è basata sulla sua economia in forte espansione, che cresceva quasi al doppio della media nazionale, spinta dall’arrivo di lavoratori remoti ben pagati nel settore tecnologico e dal trasferimento degli uffici di aziende giganti come Tesla E ispirazioneApprofitta di tasse basse e di una minore regolamentazione aziendale. Questa dinamica è stata creata Austin Nella decima città più grande stato unito.

Gli investimenti record nel mercato immobiliare di Austin hanno raggiunto i 9,4 miliardi di dollari nel 2021. (Reuters/Lars Hagberg)

Ma, “Austin è caduta in un’estrema sopravvalutazione del suo mercato immobiliare”.Come ha sottolineato giornale di Wall Street, Matteo WalshEconomista Analisi di MoodyAggiungendo che, nonostante il recente calo dei prezzi, gli alloggi rimangono storicamente inaccessibili.

Investimento senza precedenti nel mercato immobiliare Austinche ha raggiunto il livello record di 9,4 miliardi di dollari in appartamenti in 2021Oltre ad un edificio residenziale Meglio di qualsiasi altra città americanacausando un eccesso di offerta che ora costringe i proprietari a offrire settimane di affitto gratuito e altri vantaggi per riempire le unità sfitte, secondo i dati di Il patrimonio reale di MSCI.

Gli affitti ad Austin sono diminuiti del 7% nell'ultimo annoSi tratta, secondo le stime, del calo più grande mai registrato tra le città americane Elenco degli appartamenti.

I potenziali acquirenti di case vengono indirizzati verso città più accessibili come San Antonio e Corpus Christi. (Reuters/Lucas Jackson)

Nonostante la tendenza al ribasso nel centro urbano l AustinSecondo un rapporto del National Economic Institute, le vendite di case suburbane hanno mostrato una maggiore resilienza e, sebbene la crescita dell’occupazione in città sia rallentata, supera ancora la media nazionale. Ufficio di Statistiche sul Lavoro. Chiara Luciaalloggi economici in Consiglio degli agenti immobiliari di Austinmantiene una visione ottimistica, indicandolo “Abbiamo ancora molto spazio per crescere”.

Tuttavia, la precedente elevata domanda ha portato molti potenziali acquirenti a prendere in considerazione alternative fuori casa Austincon città del Texas come Sant'Antonio E corpo di Cristoche offre prezzi immobiliari accessibili, portando a preferenze per coloro che desiderano trasferirsi, secondo un'analisi condotta redfin.

Austinleader nel boom immobiliare innescato dai tassi di interesse minimi all'inizio della pandemia, riflette oggi un'importante correzione nel suo mercato che potrebbe indicare tendenze simili in altre città del Sun Belt come Fenice E Nashville. Questo sviluppo evidenzia la volatilità dei mercati immobiliari e l’impatto duraturo dei cambiamenti nei modelli migratori post-pandemia e nelle preferenze abitative.