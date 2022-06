Borse di studio complete per cubani in Honduras

Maggiori opportunità per i cubani che cercano borse di studio per studiare all’estero. Questa volta dall’Università El Zamorano in Honduras, per la specializzazione in scienze agrarie e ingegneria agraria. Vi diciamo i dettagli di seguito.

La Fondazione CABEI-Zamorano, Honduras, offre borse di studio universitarie complete a studenti cubani. Quasi tutti sono nel campo delle scienze agrarie, dell’ingegneria agraria, dell’agrobusiness, dell’ingegneria ambientale e dell’agrobusiness. Forniscono questa email per ulteriori informazioni: [email protected].

Spiegano nei loro social network che Zamorano offre quattro lavori basati sulla catena del valore alimentare. Integra mediante l’ingegneria tutti i collegamenti della linea di sviluppo consentendo l’aggiunta di risorse e strutture, mantenendo l’equilibrio dell’ambiente in pratiche amichevoli che ne garantiscano la conservazione.

Il metodo di studio è in spagnolo e faccia a faccia. È una borsa di studio completa con tutti i vantaggi. Il gruppo target di queste domande è rivolto ai cittadini di: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana, Cuba e Colombia.

Al fine di contribuire e fornire un migliore accesso all’istruzione superiore, nonché per fornire gli strumenti accademici necessari e per migliorare le capacità professionali degli studenti della regione SICA e dei paesi di Cuba e Colombia, la Banca centroamericana per l’integrazione economica (CABEI) ha acconsentito Il programma di borse di studio della Fondazione CABEI-Zamorano.

Borse di studio in Honduras

Le borse di studio della Fondazione CABEI-Zamorano sono finanziate attraverso il CABEI Social Support Foundation Fund (FAS CABEI) tra il 2022 e il 2026 per un importo totale di oltre $ 800.000 USD.

Questi consistono in finanziamenti non rimborsabili per coprire il costo annuale di un corso di laurea quadriennale presso l’Escuela Agricola Panamericana Zamorano.

Gli interessati possono presentare domanda per la borsa di studio per l’ammissione nel 2023 da qui a ottobre tramite il sito www.zamorano.edu, dove le loro domande saranno valutate dalla commissione giudicatrice.

Come requisiti, devi dimostrare le tue esigenze finanziarie, l’eccellenza accademica, i vantaggi e le credenziali generali, tra gli altri specificati nel programma CABEI-Zamorano. per maggiori informazioni, clicca qui