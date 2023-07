I club continuano a rafforzarsi per la prossima stagione.

Calciomercato in diretta: notizie, calciomercato e indiscrezioni oggi 16 luglio 2023

Valhovic, il sostituto di Kane al Tottenham

Considerando più che probabile l’addio dell’attaccante inglese dal Tottenham, la squadra londinese sta già pensando a come sostituirlo e il prescelto è Vlahovic, secondo il giornalista Rudy Galletti. La Juventus è nel bel mezzo di un “processo di uscita” per sistemare i conti e vendere la sua stella d’attacco sarebbe molto vantaggioso, oltre ad essere uno dei pochi nomi al livello di Harry Kane.

Xavi Simons torna al Paris Saint-Germain

Il nazionale olandese ed ex giocatore del Barcellona, ​​Xavi Simons, è molto vicino al ritorno al Luis Enrique del Paris Saint-Germain. Motivo per cui i francesi hanno attivato la clausola di riscatto che avevano sul giovane calciatore. Il PSV ha già annunciato l’accordo sui propri social.

Mahrez, un’altra stella nell’epicentro della penisola arabica

I media “sportivi” arabi hanno riferito che Al-Ahly ha raggiunto un accordo con Riyad Mahrez per entrare a far parte della Fashion League. Il Manchester City riceverà 35 milioni di euro per il trasferimento, mentre il nazionale algerino riceverà 50 milioni di euro a stagione.

Joao Felix segna l’Aston Villa

Come riportato dal giornalista John Townley, il gruppo guidato da Unai Emery sta seguendo le orme di Joao Félix. Nella squadra inglese sperano di ottenere i loro servizi a causa dei disaccordi con l’allenatore argentino e dopo il periodo in Premier League.

Buongiorno, amici di Target!

Vi diremo le ultime sul calciomercato oggi, 16 luglio 2023. LaLiga è giunta al termine e i club stanno cercando di stabilire le loro intenzioni per poter rafforzare le loro squadre in estate.