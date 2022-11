Carmen Campuzano ha ricordato che Sylvester Stallone le ha offerto un film per una notte

Era nei suoi giorni di gloria come modello quando Campuzano era oggetto di corteggiamento da celebrità internazionali, come Sylvester Stallone (Foto: Instagram)

Carmen Campuzano Era considerata una delle donne più belle del Messico negli anni ’90, quando si dimostrò “Miglior modella messicana”Indagine Distinguiti in importanti sfilate di moda e riviste specializzate di haute couture, oltre a vincere numerosi premi di modellismo in tutto il mondo.

Laura Zapata ha rivelato di considerare Lucia Mendes come una delle sue amiche La sorella di Thalia ha confermato di essere pronta a lavorare di nuovo con il suo compagno, perché prima la considerava un’amica

Era la sua grande bellezza a renderla così attraente per gli uomini L’hanno costantemente messa all’angolo durante i suoi viaggi internazionaliche anche alcuni attori di Hollywood adorano Steven Seagal S Sylvester Stallone Caddero ai suoi piedi, come rivela l’odierna donna di 52 anni.

Su questo tema, Campuzano, che è venuto a disegnare l’intimo del marchio Christian Dior, indicò di nuovo. È così che lo ricordava davanti alle telecamere Immagini televisive.

Carmen Campuzano presto darà lezioni agli uomini per imparare a camminare con i tacchi (Foto: Hugo Avreimy/Infobae)

“Sylvester Stallone mi ha fatto un cenno, ricordo che lo stavo intervistando e lui ha raccolto le mie lettere, ed è stata una delle prime interviste che abbia mai fatto. Lungi da questo Devo fare una terza parte, perché è bassoChe è nato a Città del Messico.

Tre coincidenze tra Pedro Infante e Andrés Soler A questi attori dell’età dell’oro si uniscono alcune realtà diverse dai film in cui hanno recitato insieme

La donna che ha tenuto oggi conferenze sullo sviluppo umano e il superamento della dipendenza ha detto che l’attore che ha recitato in importanti classici del cinema americano come roccioso S RamboE il Cerca di attirare la loro attenzione, sì, in modo rispettoso.

Ma sapeva Mi sono grattato le costole da dietroE io ero qui con il microfono e il cameraman, e mi stava massaggiando le costole ”, ricorda la donna, il cui famoso attore ha oggi 76 anni. Fai una proposta difficile In cambio, si è offerto di apparire come una star in un film in uscita dell’industria di Hollywood.

Sylvester Stallone è stato piuttosto audace nella sua proposta, ma senza mancare di rispetto al modello messicano (Immagine: DPA)

E me l’ha detto con molta franchezza Se non vuoi essere il prossimo eroe del suo prossimo film”, tuttavia, nonostante la franchezza della sua proposta, Stallone non ha ottenuto il lavoro a causa di ciò Campuzano si rifiutò di passare la notte con lui.

Gaby Spanic ha cercato di pagare a Gustavo Adolfo Infante una vecchia macchina dopo aver perso una causa in tribunale Histrioneza deve pagare più di 190.000 pesos, dopo aver perso in diversi casi la causa contro di lui.

“Beh, visto che non c’è un ‘Trikes Trekis’ serio, dato che mi stava invitando a cena, beh, faremo un’inversione di tendenza, Era la mia cena quella sera, molto vicino. Sì, la lista era molto, molto suggestiva, quindi voglio dirti, beh, no, Non si realizza perché io non sono un trofeo”ha detto la donna che è venuta ad apparire sulla copertina della prestigiosa rivista Rivista Vogue.

Ma la donna che È riuscito a superare una forte dipendenza Coloro che vissero nel passato lo rivendicarono in quel momento Sylvester non si sentiva offesoBeh, dopo tutto, era cavalleresco con lei.

“Lo era, credo Cattivo, civettuolo, e com’era nel suo momento di fama… Perché non mi ha mai mancato di rispetto, ho spiegato, non c’è mai stata mancanza di rispetto, sì, tutto ha molto fascino e Sì, c’erano prove di ciò, ma noricorda Carmen, che in seguito incontra anche la protagonista indistruttibile.

“E infatti ho avuto modo di vivere con lui più volte e con lui Bruce Willis, anche quest’uomo è magico per meA parte questo, è divertente e interessante”.

Campuzano ricordava già quei racconti nel settembre del 2022, così ha raccontato lo spettacolo Dimmi cosa sai:”Sono stati lasciati desiderareSto parlando di Steven Seagal e Sylvester Stallone, ma non sono il premio di guerra di nessuno.

Nelle parole della modella, ha affermato di non dispiacersi per essere stata rifiutata da queste celebrità mondiali, perché attualmente ha un partner con cui si sente felice. “Penso di essere molto fortunato, Dio assorbe tutto per sempreHa detto allora.

Continuare a leggere: