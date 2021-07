Chiusura del confine: cosa c’è da sapere sui voli approvati per agosto, la situazione di stress e le affermazioni di quel dipartimento?

I passeggeri arrivano all’aeroporto internazionale di Ezeca nella provincia di Buenos Aires (Argentina). EFE / Juan Ignacio Roncoroni / Archivio



Il 9 luglio, il governo ha emesso la Decisione Amministrativa (DA) 683/2021, che ha leggermente allentato la quota di rimpatrio dell’Argentina. Dopo che la precedente regola era stata limitata a 600 al giorno, quest’ultima ha gradualmente raggiunto 1.000 al giorno per le due settimane a partire dal 24 luglio, con le regole di cessazione ufficiale che terminano il 6 agosto.

A poco più di una settimana dalla fine, i rappresentanti del settore dell’aviazione incagliata e commerciale non sanno come agirà il governo e quanti seggi verranno dati all’Argentina di ritorno dall’estero.

Nelle ultime ore sono stati annunciati gli aeromobili omologati ANAC (National Civil Aviation Administration) per la prima settimana del prossimo mese:

Compagnie aeree argentine: La compagnia di bandiera ha inizialmente annunciato, come al solito, che i suoi voli sarebbero stati operati nella prima settimana di agosto.

Avrà voli per Miami il 2, 4, 5, 6 e 7 agosto. quando Volerà da quella città il 3, 5, 6 e 7 del mese prossimo. A partire dal Essex avrà voli per New York il 2 e il 7 agosto E da Opererà un volo da New York a Buenos Aires il 4 del prossimo mese.

Come Madrid, operativo a Volo solo il 4 agosto sì In volo dalla capitale spagnola il 2 e 6 agosto August Legato all’Esisa.

Quanto ai continenti, volerà Un volo dall’Essex a Bogot il 4 agosto tornerà da lì il 5 agosto. Da Aeropark, funziona Volo per Lima il 5 agosto e ritorno il 6 dello stesso mese. Finalmente hai Un volo dall’Aeropark ad Asuncion il 5 agosto, Tornerà lo stesso giorno.

Aerolinias è stata la prima compagnia aerea a pubblicizzare i voli operati nella prima settimana di agosto in Argentina. EFE / Juan Ignacio Roncoroni / Archivio



Latham: Il Cile, che ha smesso di operare a livello nazionale e ha lasciato il paese lo scorso anno, ha ricevuto solo l’approvazione per operare Un volo per Lima – Buenos Aires – Lima con una capacità di 130 passeggeri Per essere venuto in Argentina. Il volo arriverà nel Paese il 7 agosto e partirà lo stesso giorno per la capitale del Perù.

Per quanto riguarda le sue rotte con Brasile e Cile, sono sospese a causa delle restrizioni mantenute dal governo con entrambi i paesi. Dunque, Latham ha annunciato la cancellazione dei suoi servizi con Buenos Aires tra Santiago del Cile e San Paolo.

American Airlines: La compagnia aerea che collega Dallas, Miami e New York con Buenos Aires è stata autorizzata a volare solo tra Miami e Buenos Aires. Dal 1 all’8 agosto sarà operativo il volo giornaliero EZEIZA-MIAMI-EZEIZA.

Per quanto riguarda i contatti con Dallas e New York, la compagnia ha cancellato tutti i voli passeggeri fino all’8 agosto. Tuttavia, manterrà i voli cargo tra queste due città e Buenos Aires.

Delta Airlines: Opererà voli da Atlanta il 1, 6 e 8 agosto, Dovrebbe essere chiarito Solo carico del volo 6, I restanti due cargo e passeggeri. Nelle stesse date volerà lì dall’Essex, nel qual caso tutti e tre gli aerei saranno passeggeri.

Stati Uniti: Dal canto suo, la compagnia aerea che partirà da Houston arriverà nell’Essex il 1, 6 e 8 agosto solo con voli cargo. L’unico volo con passeggeri da Houston arriverà nel Paese il 4 dello stesso mese. Negli stessi quattro giorni partirà da Buenos Aires verso quel luogo, ma tutti i suoi voli sono pronti per passeggeri e merci.

Air Europa: europeo Capacità limitata per 150 passeggeri da Madrid il 2 e 5 agosto Per via aerea. quando Opererà voli dall’Essex il 1, 3 e 5 agosto, Senza limitazioni di capacità.

iberica: Da parte sua, la società spagnola è stata accreditata per operare Un volo passeggeri da Madrid il 2 agosto è limitato a 150 passeggeriOpererà voli cargo esclusivi per Essex il 2, 3 e 4 dello stesso mese.

Non ci saranno limiti al numero di posti per volare e vendere il 2, 3, 4 e 5 agosto, con partenza dall’Essex.

Air France: La compagnia aerea francese è stata autorizzata a volare Su un volo con una capacità di 160 passeggeri il 1 agosto a Parigi per Buenos Aires, Quando Puoi volare nella capitale francese il 2, 5 e 7 del prossimo mese.

KLM: opererà Un volo da Amsterdam il 3 agosto, con una capacità di 160 passeggeri, Sì Volerà in quella posizione il 1, 4, 6 e 8 agosto.

Lufthansa: Volare Il 4 agosto da Francoforte all’Essex, Sì Farà il percorso inverso il 7 agosto.

Compagnie aeree: Approvato per volare Da Panama il 1 e 7 agosto, Sì Volo dall’Essex il 2 e l’8 dello stesso mese.

Dayen Novas, un medico di terapia intensiva, è rimasto intrappolato in Brasile

Anche con queste qualifiche, Il problema dell’essere bloccati all’estero non è risolto. Testimonianze di persone di tutto il mondo sono emerse sui media e sui social media, denunciando il fatto che hanno dovuto prolungare il loro soggiorno all’estero a causa della loro limitata capacità di entrare in Argentina.

Infopa Raccolti diversi casi di entanglement. Ad esempio quello Dayen Novas, medico di terapia intensiva in Brasile Ha dovuto presentare un habeas corpus per cercare di tornare in campagna, Il caso di George Wardorelli, intrappolato negli Stati Uniti, Tra gli altri Casi che non smettono di moltiplicarsi.

Con l’escalation del conflitto, alla fine di giugno c’era un incrocio di versioni tra il settore dell’aviazione privata e il governo. Il primo ha promesso che circa 45.000 argentini sarebbero rimasti bloccati all’estero, secondo il governo. Firenze Carignano, Capo della migrazione, ha detto “Non ci sono vittime; Circa 45.000 argentini hanno annunciato la loro partenza per il turismo negli ultimi quattro mesi”.. Secondo l’agenzia, sono 26.000 gli argentini che hanno lasciato l’Argentina per scopi turistici il mese scorso, 10.000 dei quali la scorsa settimana.

Qualunque sia il numero, il numero delle persone bloccate all’estero non può che aumentare. Considerando il numero di arrivi di passeggeri a fronte di altrettanti partenze, la presenza dell’Argentina nel Paese rispetto ai rimpatriati continua ad aumentare. Molte compagnie aeree operano solo voli cargo per il nostro paese, mentre tornano alle loro destinazioni con aerei passeggeri.

Fonti consultate Infopa loro hanno detto Questo metodo continua ad essere redditizio per le compagnie aeree straniere.

American Airlines opererà voli giornalieri sulla rotta Miami-Buenos Aires-Miami dal 1 all’8 agosto. REUTERS / Loren Elliott /

Di fronte a questa situazione di crisi, i rappresentanti locali e internazionali dell’industria dell’aviazione commerciale hanno parlato attraverso diverse dichiarazioni senza accettare un’azione ufficiale. International Air Transport Association (IATA), che riunisce l’80% delle compagnie aeree del mondo Il 22 luglio ha rilasciato una dichiarazione molto dura, in cui affermava che il governo aveva rinunciato all’intreccio e che le decisioni venivano prese “in modo arbitrario e imparziale”.

Non è la prima volta che la IATA esprime il suo disaccordo. Lo stesso farò in una conversazione con Infopa dieci giorni fa. In quale Ha avvertito il governo del pericolo che più compagnie aeree decidano di smettere di operare in Argentina, oltre a pronunciare una parola sulla crisi.

Uno di quelli che se ne sono andati durante le epidemie Qatar Airways, Air New Zealand sì Latham Argentina. Quando europeo Norvegia Prima della crisi del virus corona, alla fine del 2020 aveva già lasciato il mercato locale. Le attività temporaneamente sospese – con alcune date di entrata previste tra settembre e ottobre – comprendono Alitalia, British Airways, Emirati Arabi Uniti, etiope, Trasporto aereo cubano, Air Canada, Il cielo e brasiliani L’obiettivo. il gol sì Blu.

A livello locale, la Camera delle compagnie aeree argentina (Jurka), ha anche rivelato che è allineato con la posizione della IATA, chiede al governo di condurre un’indagine e rivedere i procedimenti ufficiali.

Air New Zealand è una delle 9 compagnie aeree che hanno cessato le operazioni nel paese. REUTERS / Daniel Munoz / File foto / File foto

La previsione prevede come coro Jurka e IATA, oltre a rappresentanti del turismo nazionale. Per questi settori può operare in modo molto efficace ed efficiente, garantendo così una maggiore sicurezza per i passeggeri.

Il 6 agosto scade il termine per intervenire sul D.Lgs. 683/2021. C’è un’aspettativa irritante e crescente da parte delle compagnie aeree, degli arenati e dei rappresentanti del settore di sapere quali nuove procedure adotterà il governo. Nel frattempo, continuano a essere avanzate richieste per la revisione delle misure ufficiali e il settore privato deve essere accettato come parte della task force per formulare le future linee guida per i controlli aerei.

