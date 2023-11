Come indossare le sneakers Puma Palermo per l’autunno 2023 come Emily Ratajkowski

Ogni anno ha il suo Tennis Star… In questo momento, mentre ci avviciniamo alla fine del 2023, un paio di leggendarie sneakers degli anni ’80 sembra fare un ritorno significativo sulla scena della moda.

il tuo nome? Di nome Scarpe da tennis Puma Palermo. Questo modello in stile vintage prende il nome dal capoluogo siciliano, Palermo, nel 1980 nell’ambito della Serie di città Dal famoso marchio tedesco, che durante tutto quell’anno ha celebrato l’ispirazione e l’eredità di diverse città europee.

Come verranno indossate le sneakers Puma Palermo nell’autunno/inverno 2023?

Questa volta tocca al cantante Dua Lipa Chi ha recitato nell’ultima campagna di Puma. Ma non solo, TennisPalermo Hanno conquistato anche i guardaroba delle più importanti celebrità e delle icone della moda del momento. Questa lista è guidata da Emily Ratajkowski.

Che lo indossi con un look grigio, un cappotto di pelle o un abito estivo, il Scarpe da tennis Puma Palermo Saranno nella tua lista di elementi essenziali della moda. La sua estetica vintage lo rende altamente desiderabile, in una palette di colori perfetta per la stagione, che va dal rosa chiaro al bianco e al verde.

E dopo il fantastico ritorno delle scarpe da calcio, reinventate e rese popolari dall’occhio creativo della cantante Rihanna, che ha recentemente rilanciato la collezione Fenty x Puma, per noi è perfettamente logico che TennisPalermoritorna quest’inverno per abbinare abiti in maglia ed eleganti jeans dritti.

Ecco una lezione di stile e una selezione di acquisti da portare con sé Tennis a Palermo in questo momento:

Come abbina Emily Ratajkowski le sneakers Puma Palermo per l’autunno 2023?

Giacca biker, gonna grigia e scarpe da tennis Palermo

Scegli una giacca biker in pelle per aggiungere un tocco ribelle all’outfit. Puoi scegliere tra colori classici come il nero o provare tonalità più audaci come il bordeaux o il verde scuro. Gonna grigia Il pieghetto dona femminilità ed eleganza al look. La combinazione della trama plissettata e della forma audace della giacca crea un contrasto interessante. Conosciuta per il suo stile moderno e confortevole, la sneaker Palermo è la scelta perfetta per aggiungere un tocco casual al tuo outfit.