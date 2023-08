Coppa del mondo femminile in Inghilterra in diretta: punteggio della partita e dati in tempo reale

Anche se alla fine è stato escluso per fuorigioco, come ha fatto la palla a non finire in rete stamattina?

Alessia Russo ha avuto diverse occasioni al tiro nei primi 10 minuti, ma i difensori della Colombia e il portiere hanno fatto di tutto per negarlo.

Anche se la bandiera è stata segnalata per fuorigioco all’inizio della partita quando Rosso ha superato l’ultimo difensore, è stato un avvertimento per la Colombia e un buon segnale per la squadra di Leonas.

Pochi minuti dopo, Rosso è stato il primo a crossare di nuovo, ma il suo colpo di testa è andato dritto tra le braccia del portiere colombiano Catalina Perez.