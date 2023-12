Cos’è la sindrome della ricchezza improvvisa? Questo è il metodo che dovresti evitare se vinci alla lotteria di Natale

Sii uno dei fortunati vincitori di Lotteria di NataleHa una parte positiva e una parte negativa. La cosa positiva è che con il premio in denaro chiunque può farcela Investire quei soldi per saldare alcuni debiti in sospeso, Come un mutuo o il rimborso di un prestito bancario. Anche se in caso negativo, i soldi della lotteria possono Producendo un effetto dannoso come la sindrome della ricchezza improvvisa.

Questa è la sindrome della ricchezza improvvisa Sindrome della ricchezza improvvisa Con il suo nome originale in inglese, viene vissuta da persone che ricevono ingenti somme di denaro e sono costrette a confrontarsi con una nuova situazione sociale ed economica che non sanno come affrontare. Sintomi come isolamento, attacchi di panico, sentendosi colpevole Una paura intensa e irrazionale di perdere i soldi guadagnati. A questa malattia è stato dato questo nome da uno psicologo. Stefano Goldbartuno degli psicologi più famosi dell'istituto Denaro, significato e scelte.

Goldbart sottolinea che per soffrire di questa sindrome non è necessario vincere alla lotteria; Succede a chi riceve un'eredità inaspettata Oppure per chi conosce A Successo professionale improvviso Il che porta loro un sacco di soldi. Anche se questo non riguarda solo i fortunati vincitori della lotteria, nella maggior parte dei casi colpisce anche le organizzazioni ufficiali della lotteria. Guidare i vincitori su come investire il denaro e come gestirlo.

Fasi della sindrome della ricchezza improvvisa

Istituto Denaro, significato e scelte (MM&C) Ha spiegato di cosa si trattava Quattro fasi che di solito attraversano i nuovi fortunati. Il primo è il cosiddetto “luna di miele”, Dove, come quando inizia una nuova relazione, il proprietario del denaro si sente forte e felice, e Si fanno spese ostentate e inutili. La seconda fase è Accetta la ricchezza: Il sentimento di potere comincia a mescolarsi con il sentimento di impotenza e i nuovi ricchi cominciano a farlo Considera la necessità di limitare le tue spese.

Nella terza fase è evidente il consolidamento dell'identità, come i nuovi ricchi Lo accetta e impara a gestire la sua nuova identitàChe ora è noto per la sua enorme ricchezza. Nella fase finale, ovvero la fase di gestione, diventi il ​​nuovo proprietario dei fondi Ha costruito un rapporto maturo con la sua ricchezza e ha ben chiaro cosa farne in termini “personali, familiari e caritatevoli”..

Casi di nuovi ricchi

Da MM&C, raccomandano Assumi un consulente finanziario e, in alcuni casi, un buon psichiatra. Ci sono migliaia di casi in cui molte persone hanno guadagnato ricchezza e Non sapevano come affrontarlo.. Uno dei casi più famosi è quello degli inglesi. Vivian Nicholsonche vinse nel 1961 circa 152mila sterline (circa tre milioni di euro al cambio attuale) grazie ad un pool sportivo, e dopo averle spese velocemente e stupidamente, Rimase vedova, si sposò quattro volte, si indebitò, divenne un'alcolizzata e finì per ballare in uno strip club.

Anche se ci sono molti casi simili a quello di Vivian, ci sono anche… Molte eccezioni riguardano le persone che hanno saputo gestire la propria ricchezza. Nel 2017, Oggetto stringa Situato Alcuni dei vincitori della lotteria di Natale Gordo degli anni precedenti. Il fruttivendolo José Antonio García ha utilizzato 800.000 euro per acquistare un appartamento leggermente migliore di quello che aveva, un'auto e saldare i debiti. In un altro caso, Maria ha vinto 400.000 euro e lei e suo marito hanno acquistato una casa alla periferia di Madrid.