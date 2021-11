Dettagli sull’evento finale della stagione di Pokémon GO Mischief – Nintenderos

Il professor Willow ha ricevuto una bottiglia misteriosa con una poesia nel suo laboratorio. Sembrano essere imparentati con Hoopa. La poesia suggerisce che c’è un modo per cambiare il suo look, che ora è possibile grazie alla relazione che ha stabilito con Hoopa in questa stagione.

Puoi accedere alla cronologia di questa indagine speciale completando la cronologia completa dell’indagine speciale A Misunderstood Mischief.

Gli allenatori possono ancora avanzare attraverso la Special Research Mischief Story fino alla fine della stagione dei mischie, che sarà mercoledì 1 dicembre alle 9:59 (ora locale), per raggiungere lo Special Research Mischief Unleashed.

Se non riesci a completare la storia per la ricerca speciale Mischief Unleashed, puoi acquistare un biglietto per la ricerca speciale Mischief Unleashed nel negozio per $ 4,99 (o il prezzo equivalente nella tua valuta locale).