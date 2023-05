Dua Lipa annuncia la sua prossima canzone: Dance The Night farà parte della colonna sonora di “Barbie” | musica

Manca davvero poco al film tanto atteso Barbie ha colpito i teatri. Il film è diretto da Greta Gervig E campionato Margot Robbie e Ryan Reynolds Apparirà sul grande schermo alla fine del prossimo luglio. Una volta che abbiamo potuto vedere le prime immagini alla fine del 2022, il film prometteva di essere una delle grandi uscite di quest’anno.

Ma se vuoi davvero vedere il Azione dal vivo o evento diretto Basato su una delle bambole più amate al mondo, Burnt Grids solo poche settimane fa Scopriamo il resto della troupe cinematografica. Ed è quello che dà vita a tutti i tipi di Barbie e Ken, troviamo attrici e attori famosi come Emma Mackey e Ncuti Gatwa, da educazione sessuale; Nicola Coughlan I Bridgerton; e Scott Evans, tra gli altri.

Dua Lipa, ispirata al tocco musicale Barbie



Ma senza dubbio era il protagonista meno atteso Dua LipaE Dai vita alla sirena Barbie. E chi rappresenterebbe meglio una sirena con la sua voce angelica di una cantante londinese!

Ha una splendida criniera blu, una parte superiore a forma di conchiglia abbinata e una coda da sirena; Dua Lipa entra nell’universo Barbie. come potrebbe essere altrimenti, Il cantante doveva essere in qualche modo imparentato con la colonna sonora del film.

Ora il singolo britannico ha annunciato l’uscita del loro prossimo singolo, ballo notturnocome parte del film. “Questa Barbie ha una canzone in uscita questa settimana…”Il cantante ha confermato via social accompagnando l’anteprima del singolo.

Sapremo ascoltare ballo notturno È lo stesso venerdì 26 maggio. La canzone uscirà a mezzanotte nel Regno Unito, il che significa In Spagna potremo ascoltarlo un’ora dopo, all’una di notte.

Anche se abbiamo potuto ascoltare solo pochi secondi della canzone, tutto indicava che sarebbe stata una canzone energica, con un ritmo che ricordava la canzone. Musica da discoteca degli anni ’80.

Barbie Avrà una colonna sonora completa

Anche se al momento solo questa canzone è stata confermata Dua Lipa Come protagonista della colonna sonora ufficiale di BarbieC’è un dettaglio nell’introduzione postata dal cantante che non è passato inosservato.

Alla fine del trailer appare il logo del film, accompagnato dal testo “Album”. Questo sembra indicarlo Il film avrà come colonna sonora un intero album. Che voglia di sentire!

Per ora, dovremo aspettare fino a venerdì per poter ascoltare la nuova canzone di Dua Lipa come parte di Barbie. Qualcosa che siamo sicuri ci farà venire voglia di guardare ancora di più il film e goderci la colonna sonora ufficiale completa.