I servizi segreti americani hanno intercettato un aereo civile che ha violato lo spazio aereo vicino alla casa di Biden nel Delaware. (EFE/EPA/Ronald Wittek)



La sicurezza del presidente stato unito, Joe Bidenè stato violato sabato quando A Aerei civili Violato Aerospaziale ristretto dentro Delawarevicino alla residenza del presidente.

Come accennato Antonio Guglielmi Responsabile delle comunicazioni Servizio segretoL’incidente è avvenuto poco dopo le 14, ora locale. A quel punto, il presidente degli Stati Uniti era a casa sua Wilmington.

Guglielmi lo ha sottolineato Aerei da caccia Gli americani si mobilitaronoCome precauzioneL’aereo civile è atterrato sano e salvo in un vicino aeroporto.

“Poco dopo le 14:00, un aereo civile ha violato lo spazio aereo limitato a nord di Wilmington, nel Delaware.Lo ha detto Guglielmi in un comunicato pubblicato sul social network X.

Il portavoce ha aggiunto che l’incidente non ha influenzato i movimenti del presidente e che sulla questione è stata aperta un’indagine. Include le agenzie coinvolte nelle indagini Amministrazione federale dell’aviazione E a se stesso Servizio segreto.

“In via precauzionale, sono stati mobilitati mezzi per intercettare l’aereo civile ed è atterrato sano e salvo all’aeroporto. Non c’è stato alcun impatto sulla persona protetta dai servizi segreti”, ha detto Guglielmi, senza specificare che si trattava di Biden.

L’incidente dell’aereo civile non ha influenzato i movimenti del presidente Biden. (Reuters/Leah Millis)

Dopo l’incidente, il presidente americano si è recato nella sua solita chiesa Via Youssef In Brandivino.

Questa non è la prima volta che la sicurezza di Biden è minacciata.

Un mese fa, un manifestante armato è apparso davanti alla casa di Biden portando uno striscione con accuse e domande rivolte al presidente e alla sua famiglia, secondo il quotidiano britannico. mail giornaliera. Mentre l’uomo si dirigeva verso la sede presidenziale, è arrivata un’auto Servizio segreto L’ho seguito da vicino.

Steve KubikUn portavoce dei servizi segreti ha poi confermato che la protesta dell’individuo armato non ha influito in alcun modo sulle attività dell’agenzia.

Attraverso il suo cartello, il manifestante ha alluso a presunti alias utilizzati da Biden nelle e-mail durante il suo periodo come vicepresidente.

I legislatori repubblicani lo confermano Biden Ha usato pseudonimi per gestire gli affari di suo figlio Cacciatore in Ucraina.

Un manifestante armato è comparso davanti alla casa di Biden, portando uno striscione con accuse e domande rivolte al presidente e alla sua famiglia. (Reuters/Michael A. McCoy)

Dopo giorni di proteste pubbliche, è stato rivelato che i partner commerciali cinesi Cacciatore Avevano inviato una grossa somma di denaro a casa di Joe Biden nel 2019. A quel tempo, Hunter registrò l’indirizzo di suo padre come suo.

Queste operazioni finanziarie avvenivano in due parti e si ritiene che Hunter risiedesse a quell’indirizzo dopo essersi separato dalla prima moglie, Kathleen Buhle.

La prima somma di denaro, inviata a luglio 2019, proveniva da… WangXin, legata ad una società di capitali di Pechino. Il secondo trasferimento è attribuito a Jonathan Lee, Un cittadino cinese con cui Hunter pare abbia litigato tramite WhatsApp alla presenza del padre.

(Informazioni dalla stampa europea)