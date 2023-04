Il CEO di Google Sundar Pichai ci racconta tutto su Bard, il chatbot che rivaleggia con ChatGPT

Google è in ritardo? Questa è la sua risposta a ChatGPT e al paradigma del linguaggio GPT sviluppato da OpenAI, una svolta nell’applicazione AI che ha messo in allerta il gigante della tecnologia.

Il chatbot di Google, Bard, migliorerà con modelli linguistici più potenti che gli daranno nuove capacità, come la programmazione, ma i suoi progressi dovranno essere fatti bene, affrontando questioni come la privacy e la sicurezza, secondo il CEO di Google, Sundar Pichai, che ha affermato che si tratta di un’area “molto importante e poco regolamentata”.

All’inizio di febbraio, Google ha introdotto Bard, un chatbot basato sulla tecnologia conversazionale Language Model for Dialog Applications (LaMDA).con cui spera di migliorare l’esperienza di ricerca per fornire “risposte attuali e di alta qualità”.

Questa è la sua risposta a ChatGPT e al modello di linguaggio GPT che alimenta, sviluppato da OpenAI, una svolta nell’applicazione di intelligenza artificiale (AI) che ha messo in allerta il gigante della tecnologia. E isolarlo dalla sua posizione di leader in questo campo di ricerca e sviluppo.

Bard si basa su una versione leggera ed efficace di LaMDA, ha ricordato il manager nel podcast “Hard Fork” del New York Times. Rispetto ad altri chatbot là fuori, è come se prendessero un “civile migliorato” e lo mettessero in una “corsa con auto più potenti”.

Il manager ammette di essere saggio riguardo alla sua intelligenza artificiale, creando un’impressione sugli utenti che hanno già potuto provarlo che è dietro il chatbot stellare del momento, ChatGPT di OpenAI.

Tuttavia, è una prova. “Volevamo sapere che tipo di richieste avremmo ricevuto”, dice. “Ovviamente disponiamo di modelli più capaci. Molto presto, forse non appena questo avrà inizio, aggiorneremo Bard ad alcuni dei nostri modelli PaLM più capaci, Quindi porterai più capacità, sia di pensiero che di programmazione. Puoi rispondere meglio alle domande di matematica. Quindi vedranno la progressione nel corso della prossima settimana”, prevede.

“Era importante non modellarne uno più capace prima di essere sicuri di poterlo gestire bene”, aggiunge il manager, che ribadisce la sua posizione di cautela: “Non voglio essere solo quello che arriva per primo, ma farlo bene è molto importante.” Per noi”.

A metà marzo, la società ha annunciato l’applicazione dell’IA generativa, con la capacità di generare contenuti originali senza intervento umano dalla descrizione del testo, nei suoi servizi per ufficio, a partire da Gmail e Docs.

Per ora, questa app è in fase di test con un gruppo limitato di utenti, che hanno accesso alle funzioni di base fornite da questa IA, come la creazione di un’e-mail da alcuni prompt. Ma l’azienda è più ambiziosa con le possibilità che offre.

“Chiedi a tutti di ottenere il proprio modello personalizzato, […] Questo è ciò che abbiamo immaginato quando stavamo costruendo l’Assistente Google. “Ma ora abbiamo la tecnologia per fare queste cose”, dice il manager.

Attualmente, una delle cose che Google ha scoperto durante i test con Bard è che gli sviluppatori chiedono campioni di codice. con precisione, Pichai ha notato che Bard “presto” avrà funzionalità software, simili a quelle già offerte da Codex e Copilot nei servizi Microsoft.

Non troppo tardi saggiamente

OpenAI ha lanciato ChatGPT a novembre dello scorso anno e all’inizio di febbraio Microsoft ha annunciato la sua integrazione nelle nuove versioni del motore di ricerca Bing e del browser Edge, con grande accoglienza da parte degli utenti, che hanno potuto registrarsi per una coda per iniziare a chattare. Provalo, anche se è già disponibile per tutti.

Solo un giorno dopo, Google ha annunciato Bard, ma l’impressione è stata che fosse arrivato in ritardo in un settore che fino a poco tempo fa aveva dominato, con i propri sviluppi di apparecchiature, come i modelli LaMDA e PaLM, e la divisione DeepMind, responsabile, ad esempio , da AlphaGo, l’intelligenza artificiale che riesce a sconfiggere un Go professionista, e da AlphaFold, che è in grado di prevedere la struttura di una proteina basandosi esclusivamente sulla sua sequenza genetica.

Notevoli progressi nell’intelligenza artificiale includono l’architettura della rete neurale Transformer, creata da Google Research nel 2017, che produce un modello che può essere addestrato per leggere le parole, prestare attenzione alla relazione tra di esse e prevedere quali verranno dopo.

Il Multitasking Unified Model (MUM), sempre di Google e introdotto nel 2021, è in grado di catturare l’idea del consenso. Cioè, quando diverse fonti autorevoli concordano sul tipo di informazioni presentate, consentendo di confrontare i richiami di estratti e il tipo di parole utilizzate per descrivere lo stesso concetto.

“Abbiamo preso i modelli da Transformer per aiutare a migliorare la comprensione della lingua e la ricerca in profondità. Ed è stato un evento di alta qualità molti anni fa”, ha spiegato il dirigente di Google, spingendolo a sottolineare che hanno integrato l’intelligenza artificiale nelle ricerche di un a lungo.

“Siamo stati molto attenti a come ci muoviamo in questo momento. Alcuni di questi prodotti avremmo potuto immetterli sul mercato prima. Ci stiamo prendendo il nostro tempo per farlo e continueremo ad assumerci una grandissima responsabilità”.

“Il lavoro che stiamo facendo in termini di privacy, sicurezza e IA responsabile, penso, semmai, è ancora più importante. E poi il nostro impegno sarà incrollabile, per fare tutto bene”, sottolinea il regista.

Proprio per questo condivide la preoccupazione che questa settimana ha suscitato una lettera aperta da parte, tra gli altri, del CEO di Tesla, SpaceX e Twitter, Elon Musk, che ha contribuito a fondare OpenAI., in cui è necessario interrompere le grandi ricerche che utilizzano l’intelligenza artificiale per dotare questo settore di normative che ne garantiscano uno sviluppo sicuro per la società e l’umanità. Pichai sostiene che “l’intelligenza artificiale è un’area molto importante da non regolamentare. È anche un’area molto importante da non regolamentare bene”.