Il direttore creativo di Moschino muore nove giorni dopo il suo insediamento

(CNN) — Lo stilista italiano Davide Rehn, nuovo direttore creativo di Moschino, è morto all’età di 46 anni, secondo un comunicato stampa della società madre del marchio, Aeffe SpA.

La nomina di Ren come nuovo direttore creativo di Moschino è stata annunciata il 16 ottobre. Ren iniziò a lavorare presso la casa di moda di lusso il 1 novembre e morì nove giorni dopo, il 10 novembre.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo in questo momento drammatico. David ci ha raggiunto solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ci ha portato via anche lui”, si legge nella nota rilasciata da Massimo Ferretti, Presidente di Aeffe SpA. “Presto.” “Non possiamo ancora credere a quello che è successo.”

La prima collezione di Moschino sotto la direzione di Ren avrebbe dovuto fare il suo debutto nella moda a Milano nel febbraio 2024. Ren è stato in precedenza direttore della moda donna presso Gucci ed è stato scelto per sostituire Jeremy Scott, che ha guidato il marchio negli ultimi dieci anni.

“Ciò che la moda – soprattutto quella italiana, e Moschino soprattutto – può ottenere con il suo enorme potere, deve essere raggiunto con un senso di gioco e gioia”, ha detto Ren in un comunicato al momento della sua nomina. “Grazie, signor Verity, per avermi dato le chiavi della tua sala giochi. Non vedo l’ora di iniziare.”

Ferretti ha reso omaggio allo spirito magnetico e creativo del Rennes nel comunicato stampa che ha avvisato i media della sua morte. “Anche se è stato con noi per un periodo molto breve, David ha saputo rendersi immediatamente simpatico e rispettato. Oggi abbiamo la responsabilità di continuare ciò che la sua immaginazione e creatività avevano immaginato. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici.”