Inciarti, sulla Haka: “Poter vederla dal vivo è un sogno”

Ardau: “Quando sei un ragazzino e guardi il rugby, guardare gli All Blacks e giocare contro di loro è un sogno”. La terza linea della nazionale uruguaiana ha parlato della partita dei Los Terros contro la Nuova Zelanda, la prima della sua storia, al termine del Mondiale.

Uruguay Affronterà Nuova ZelandaSi concluderà la fase a gironi del torneo Coppa del Mondo, giovedì dalle 16:00, in diretta su ESPN Scrum su Star+. Questa sarà la prima volta che le due squadre si incontreranno Manuele Diana, Tommaso Inciarte E Pablo Boza Lo hanno invertito. Guarda l’intero evento della Coppa del Mondo su Star+.

Manuele DianaIl terzo centrocampista dei Los Terros ha espresso i suoi sentimenti prima della conclusione della finale della Coppa del Mondo: “È una settimana molto bella essere qui, essere presenti in ogni momento. Penso che ogni situazione debba essere goduta. Abbiamo fatto il nostro ultimo allenamento HIIT, ci siamo divertiti e lo stiamo vivendo in questo modo. È l’ultima settimana di questo processo e gli All Blacks rappresentano una sfida enorme e un’enorme ciliegina sulla torta per chiudere questo torneo con una partita di questo calibro.“.

“La chiave sarà essere presente in tutte le situazioni di gioco. Che sia ad ogni concerto, suonarci ed essere lì. Quindi dare il 100% in ogni sequenza, in ogni giocata per riuscire a restare in equilibrio. Sbatti le palpebre e questo è un risultato positivo per loro. Essere presenti e viverlo al massimo in ogni sequenza in ogni parte del gioco, funziona così.“Ha finito.

Centro Uruguay Tommaso InciarteHa commentato cosa si prova ad affrontare i neozelandesi: “La conclusione del Mondiale degli All Blacks è la ciliegina sulla torta. È una partita enorme. Fin da piccolo ascolti suonare la Nuova Zelanda e accendi la TV per guardare la haka. Averli davanti e poterli vedere dal vivo e giocare contro di loro è un sogno e infatti è divino. È un’ottima scelta individualmente, con buone capacità. Devi saperlo e devi dirlo. Ho fatto un errore e loro ne stanno approfittando. Giocano molto per pressare e riconquistare la palla e possono segnare. Dobbiamo tenerlo a mente, sapere contro chi giochiamo e cercare di essere il più forti possibile.“.

Per questa parte, Pablo BozaAnche l’assistente Pablo Lemoine ha espresso la sua opinione su cosa significhi affrontare la Nuova Zelanda:Ecco, sono come loro (i giocatori). Da quando ha iniziato a giocare a rugby da ragazzo ed è stato nominato negli All Blacks, è un sogno. Poi quando devi giocare contro di loro è complicato, ma devi dare il massimo, divertirti e sapere cosa possiamo offrire come squadra. Devi divertirti e spiegare cosa significa divertirsi. Penso che abbiamo dato il massimo in ogni partita, nelle tre partite giocate e nei momenti in cui l’Italia ci ha dominato la squadra non si è mai arresa. I tentativi che fanno contro di noi sono perché alla fine ci portano avanti, e mi sembra che con l’All Black dovrebbe essere lo stesso. Quello di cui stavamo parlando è che ci sono 80 tessere da un minuto e ognuna si gioca come se fosse l’ultima“.

Infine, ha espresso le sue sensazioni sulla conclusione dei Mondiali per l’Uruguay: “È la fine del tour. Cerchiamo sempre, prima della fine del tour, di riunire tutti i dipendenti e l’intero gruppo e di chiudere ogni tappa. Dopodiché, cosa accadrà dopo i Mondiali dovrà essere deciso da tutti. La vivo come se fosse una tappa del Mondiale, un processo che dura quattro anni, ed è un processo difficile per tutti, anche per i giocatori. È passato così velocemente. È questo. Parliamo di questo e di quanto ci siamo divertiti e abbiamo concluso nel migliore dei modi la partita contro la Nuova Zelanda, che è stata la partita più bella per i giocatori.“.