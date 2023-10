ISLA: Un nuovo spazio per l’arte, la sostenibilità e l’ambiente

Sierra Oeste de Madrid ospita ora un nuovo spazio per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di idee all’intersezione tra sostenibilità, arte e ambiente. Situato alla periferia di Robledo de Chavela, ISLA è un laboratorio per la sostenibilità intellettuale e artistica, un progetto collaborativo che cerca di rafforzare la capacità delle arti visive di creare, speculare e aneddotare su nuove possibilità e alternative per affrontare l’emergenza climatica. .

ISLA è concepito come un luogo che genera conoscenze trasversali e interdisciplinari. Per questo motivo verrà ideato un programma eterogeneo, con una particolare presenza di progetti site-specific, dove gli artisti visivi convivono in collaborazione, intersezione e comunicazione con professionisti di diverse discipline, come scienze naturali, agricoltura, musica, architettura, danza o letteratura. “ISLA ospiterà proposte basate sull’osservazione, la ricerca, la scoperta e diverse strategie per interagire con l’ambiente in cui si trovano, generando nuove esperienze e modi sostenibili di visualizzare la cultura”, ha commentato Blanca de la Torre, direttrice artistica del progetto.

Il lavoro dell’ISLA affronterà alcune delle sfide chiave che affrontiamo come società, come la sovranità alimentare, la protezione dell’acqua, l’azione per il clima, la conservazione della biodiversità, l’inquinamento o la cura degli habitat naturali, tra gli altri. Inoltre, ISLA mira a costruire i Dieci Comandamenti della Sostenibilità, un quadro specifico per prendersi cura dell’impronta ambientale dell’intero progetto e delle sue attività durante tutto il suo ciclo di vita.

ISLA è un progetto avviato da Lucía Mendoza, la cui direzione artistica è guidata da Blanca de la Torre e il cui team comprende Laura Caro Aparategui, Marta Crespo e un’ampia rete di collaboratori. Il progetto è attualmente finanziato al 100% da privati ​​ed è aperto a ricevere sostegno pubblico e privato per finanziare i suoi progetti e le sue attività.

Un hub per una rete di spazi artistici e di sostenibilità

ISLA è un progetto di natura collaborativa a diversi livelli. Oltre a stabilire alleanze e reti con il territorio stesso, cerca anche di collegare le proprie linee strategiche di azione con altri agenti e organizzazioni che operano a livello nazionale e internazionale.

“Vogliamo che ISLA sia l’inizio di un arcipelago di spazi che lavorino nella stessa direzione, generando un flusso di idee, pratiche ed espressioni che riflettano le scelte dell’arte come agenzia di costruzione di nuove storie sulla sostenibilità e sull’ambiente”. annuncia Lucia Mendoza.

ISLA sarà collegata ad altre iniziative esistenti in diverse parti del pianeta che lavorano in modo esemplare con l’arte e la sostenibilità. Lo scopo è creare una rete internazionale di cooperazione tra progetti compatibili con i loro obiettivi e la loro missione, che sono raccolti su www.isla-web.es

Prime attività nel territorio dell’ISLA

ISLA è iniziata con El Comienzo, un evento fondatore in cui i promotori hanno condiviso l’etica, gli obiettivi e le proiezioni dell’iniziativa con professionisti nel campo delle arti, del collezionismo d’arte e della gestione culturale, nonché con autorità locali e gruppi di quartiere. Shavela.

In questo primo incontro hanno partecipato e sono intervenuti nello spazio gli artisti Luna Bengochea, Bárbara Fluxa, Agustín Ibarrola, Mercedes Lara, Elena Lavelles, Licona y Hernández, Lucía Loren, Menhir, Miguel Sebastida, Toshiro Yamaguchi e Juan Zamora. . I loro interventi sparsi nello spazio hanno creato un percorso attraverso ISLA che ci permette di conoscere le sue diverse regioni e paesaggi.

“Gli interventi realizzati per ISLA parlano della ricerca di nuovi modi per riconnettersi con la natura e il territorio, per pensare al tessuto che sostiene la vita e per sostituire la visione antropocentrica alla ricerca di nuove formule di convivenza con il pianeta”, Blanca de Torre spiega. .

Ciascuno propone un punto di vista ecocentrico che parla di rigenerazione, interdipendenza e risveglio di nuove forme di immaginazione ecopolitica per sperimentare altre modalità di coesistenza e, in definitiva, di essere ed essere-nel-mondo.

Nello spirito del progetto e cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale in tutto il suo lavoro, il primo incontro ha, sin dalla sua concezione, prestato attenzione a tutte le misure per ridurre al minimo la propria impronta di carbonio. Il risultato, dopo i calcoli effettuati utilizzando uno strumento progettato dalla Gallery Climate Coalition, è stato di appena 2,69 tonnellate di carbonio di CO2.