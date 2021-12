Italia: Nuovo Regolamento Anticovit e Regolamento di Polizia | Viene introdotto il basso “Super Green” per contrastare la variante Omigron

Da Roma

Da lunedì 6 dicembre al 15 gennaio, a causa dell’aumento dei casi di Covit 19 e variazione Omigran, il governo italiano Mario Tracy, In collaborazione con le autorità sanitarie del Paese, Ha deciso di imporre nuove misure normative. Non si arrivò al punto di chiudere esercizi commerciali o ristoranti, che sarebbe stato un dramma nel pieno delle nascite italiane. Ma Restrizioni sull’applicazione delle regole saranno anche a carico delle forze dell’ordine e del moschettone Anche le regole sono più o meno rigide a seconda del colore della città o della zona in cui si trova.

Perché il Paese, come altre epoche, è diviso per colori. Nessuna zona ha ancora raggiunto il rosso, che potrebbe essere più intenso per il numero di pazienti covit, e nemmeno l’arancione. Ma una parte settentrionale (Friuli Venezia Giulia) E Provincia Autonoma Bolzano (Sempre nord-est) sarà giallo. Fortunatamente le restanti 19 zone ora sono bianche, tra cui Lazio (Roma), Toscana (Firenze), Veneto (Venezia), Campania (Napoli) e Sicilia. Ma il numero cambia di giorno in giorno.

Maschera esterna

Fino ad ora, se vuoi mangiare all’interno di un ristorante o andare al cinema oa teatro o visitare un museo, devi indossare la mascherina solo nei luoghi chiusi. Adesso invece Quando le persone escono per comprare i regali di Natale, è obbligatorio usarli all’aperto nei luoghi stabiliti da ciascun comune, come alcune delle vie dello shopping più trafficate in questi giorni. L’uso della maschera all’esterno dipende dalla situazione in ciascuna città o regione.

Ma la maschera non è l’unico criterio. Anche le persone devono presentare Capo Super Verde, Come chiamano il certificato di doppia vaccinazione, viene rilasciato anche a chi soffre di malattia del governo, e così via Ora è valido per 9 mesi, non un anno come prima. Questo certificato può essere ottenuto solo da coloro che hanno subito un test rapido o test molecolare, ma non sono stati vaccinati. Ricevono un certificato temporaneo che chiamano solo Base per basso verde. Se una molecola viene testata, è valida per 72 ore. Se invece avessero fatto un test rapido, sarebbe stato valido solo per 48 ore.

Super capo

Ora ti verrà chiesto un Super Green Pass per entrare Luoghi di lavoro, bar, ristoranti, palestre, centri commerciali, hotel, eventi culturali, teatri, soprattutto nei giorni festivi o prefestivi. Ma tutto dipende dal colore della regione. Se l’area è arancione o rossa, ovviamente sì. Per ora non è obbligatorio per le aree gialle o bianche.

Fornire una piattaforma Super Green Pass o Green Pass è obbligatorio per i trasporti, i voli, i treni, i magazzini, le metropolitane, gli autobus a lunga percorrenza e l’imbarco sugli autobus locali.

Pena

Polizia e carabinieri hanno già iniziato a mettere in atto le prime restrizioni, fermandosi alle fermate di autobus e metropolitana e chiedendo ai passeggeri una croce verde. Hanno fatto domanda a Roma La prima multa, di cui una di 400 euro Un uomo di 50 anni che è sceso da un autobus ha detto alla polizia di non avere un pass verde perché prevedeva di farsi vaccinare tra pochi giorni.

Nonostante l’uso diffuso di No Vacs (resistenza ai vaccini), che è associato all’estrema destra, per ignorare in alcun modo il governo Draghi, le vaccinazioni sono aumentate in modo significativo negli ultimi mesi. Nelle ultime due settimane sono stati somministrati 390.000 nuovi vaccini.

La situazione in Italia

Ma ovviamente la nuova variante sudafricana, Omigron, è poco conosciuta e non si sa quanto il vaccino possa proteggerla. La gente dice che Omigron è più contagioso e parte di esso, ma meno pericoloso della variante Delta che ha colpito l’Europa lo scorso anno. Tuttavia, va sottolineato che non ci sono abbastanza dati provati nella nuova variante poiché gli studi scientifici sono ancora a metà strada.

Italia in totale Sono stati registrati più di cinque milioni di casi governativi, Da cui 134,195 morti, Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, che effettua il controllo statistico, Dei suoi quasi 60 milioni di persone, 45.779.981 sono state vaccinate. Ma per alcune settimane, con l’inizio dell’inverno, i casi giornalieri del governo hanno cominciato ad aumentare. Erano 15.021 il 5 dicembre e 21.052 alla stessa data dello scorso anno. Significativa la differenza fatta dai morti: 662 il 5 dicembre scorso, 43 quest’anno.

Terza dose

Tuttavia, le autorità hanno deciso di approvare la terza dose del vaccino anticoagulante per coloro che avevano già lavorato per cinque mesi dalla seconda dose. Fino a poco tempo, dovevi aspettare 6 mesi per ottenere la terza dose. Ma ora gli scienziati lo stanno discutendo Dopo cinque mesi l’efficacia del vaccino scende dal 75 per cento al 44, ma la protezione contro le malattie gravi resta alta (93 per cento).

Secondo lui Istituto Superiore di Sanità, La diffusione del governo tra i giovani ei bambini è aumentata quest’anno. A partire dal 2 dicembre, la vulnerabilità del governo è aumentata nella popolazione in età scolare, in particolare Tra i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, circa il 50% del totale dei casi diagnosticati si concentra nella popolazione di età compresa tra 0 e 19 anni.. I funzionari sanitari sono uno dei motivi per questo I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni possono essere vaccinati contro il virus corona Dal 16 dicembre.