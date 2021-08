Jota Choi lancia Selena, un argomento che parla di come raggiungere i tuoi obiettivi

piastra per capelli peruviana a partire dal Continua a far crescere la musica hip-hop nel nostro paese. In questa occasione, il rapper mostra per la prima volta la sua nuova canzone “Selina”Ispirato alla leggenda femminile e alla “Regina del Tex-Mex”, Selena Quintanilla.

“Questa canzone cerca di ispirare il mondo intero e fargli sapere che non importa da dove vieni, l’importante è lavorare duro per qualunque cosa tu voglia ottenere”, è la descrizione data da Juan José Leyva – vero nome – del suo canzone, il cui video è disponibile su YouTube a partire dal 27 agosto.

.è il nuovo successo a partire dal È nata a seguito di una scena del film ispirata alla biografia di Selena Quintanilla, che è stata uccisa dal suo assistente. Il rapper peruviano ha usato la frase “Morirò per mano di qualcuno che mi ammira, Ti voglio bene Selena” per aver costruito il singolo, che è già stato indicato come il miglior video rap dell’anno in Perù.

La canzone è stata registrata da The Shoy Company sotto la produzione di Pypper The Mazda e North Psycho Beatz. Inoltre, la clip è stata girata nella zona Rimac del quartiere Santa Rosa e diretta da Jesus Walls ed Elias Candia.

Finora quest’anno, a partire dal In precedenza ha presentato in anteprima diverse canzoni come “Picante” e “Ya no ya no te amo?” e “Ba Lante”. Si dovrebbe notare che “Selina” Ha già superato 1 milione di visualizzazioni in soli tre giorni dal suo lancio.

JOTA in FMS International 2021

Dal 9 all’11 settembre 2021 si terrà FMS internazionale dove a partire dal Quattro giocatori professionisti dal Perù innalzeranno il nome del nostro Paese per raggiungere la finale.

Cinque MC di ogni paese sono divisi in gruppi e un guta fa parte del primo. Scopri con chi condividerà il palco:

Bnet (Spagna)

RC (Messico)

a partire dal (Perù)

Joker (Cile)

Nacho (Argentina)

NUESTROS .files

capisco quel segno

EER 3×13 Consigliamo le nostre serie e i film da guardare su Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney + SENZA SPOILER.

Sei una di quelle persone che passano ore a guardare cosa c’è sulle piattaforme di streaming e finiscono per non vedere nulla? Se è così, non preoccuparti, sei uno di noi, quindi abbiamo pensato a questo episodio con te. Offriamo consigli senza spoiler su cosa guardare su Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+ in modo da non perdere tempo a cercare e ottenere la soluzione la prossima volta. Naturalmente, nessuno dei membri di questo podcast corrisponde ai loro gusti… quindi la diversità è garantita.