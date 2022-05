La Russia lancia un attacco all’ultimo spazio della resistenza ucraina a Mariupol

Il forze russe Martedì ha lanciato un “forte attacco” all’acciaieria di Azovstal, l’ultima roccaforte della resistenza ucraina in città. Mariupol (Sud-est) dopo il cessate il fuoco che ha consentito l’evacuazione di 100 civili.

“Una forte offensiva nella regione dell’Azovstal è attualmente in corso con il supporto di veicoli corazzati e carri armati”, ha detto in un videomessaggio al telegramma Svyatoslav Balamard, vice comandante del battaglione Azov che difende la struttura.

In precedenza, il ministero della Difesa russo, citando le agenzie russe, aveva annunciato che “unità dell’esercito russo e della Repubblica popolare di Donetsk, utilizzando artiglieria e aerei, hanno iniziato a distruggere” postazioni di tiro” dei combattenti ucraini che hanno lasciato la fabbrica della zona.

La Repubblica popolare di Donetsk è una delle due regioni separatiste filo-russe degli Stati Uniti Regione ucraina del Donbass.

Secondo il portavoce delle forze armate russe, il battaglione Azov “ha utilizzato” il cessate il fuoco – decretato per evacuare i civili dall’acciaieria – “per prendere postazioni di fuoco sul territorio e nei locali della fabbrica”.

Il cessate il fuoco, annunciato lunedì, ha consentito l’evacuazione, con il sostegno delle Nazioni Unite e Croce RossaLo ha detto Osnat Lubrani, il coordinatore umanitario per “101 civili” del complesso minerario Nazioni unite per l’Ucraina.

“Le persone con cui ho viaggiato mi hanno raccontato storie strazianti dell’inferno che hanno attraversato. Sto pensando a tutti coloro che sono ancora intrappolati. Faremo tutto il possibile per aiutarli”, ha twittato Lubrani insieme a una foto di lei accanto a un convoglio di più di una dozzina di autobus su un’autostrada.

A Zaporizhia, destinazione del convoglio a 220 chilometri da Mariupol, i giornalisti dell’Afp hanno visto arrivare almeno cinque autobus in un centro di accoglienza.

Referendum

Nel resto del Paese, lo stato maggiore dell’esercito ucraino ha osservato che “il nemico ha continuato a sparare sulla città di Kharkov”, la seconda città più grande dell’Ucraina, dopo la capitale Kiev, e contro le “città vicine”.

Nel sud, vicino a Izyum, i russi hanno bombardato “intensamente” le posizioni ucraine e nel Donbass, aggiunge il rapporto, “intendono “prendere completamente il controllo delle città di Popasna e Rubezny e avanzare verso Lyman e Slovyansk”.

Nel sud-ovest, la città portuale di Odessa sul Mar Nero è stata nuovamente colpita da missili russi che hanno ucciso un ragazzo di 15 anni, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Oltre alla loro avanzata nel Donbass, i russi hanno catturato importanti strisce nell’Ucraina meridionale, come la città di Kherson, a 130 chilometri da Odessa e molto vicina alla Crimea, che Mosca ha annesso nel 2014.

In una cittadina di quella regione, Novofontanka, la Procura ucraina ha annunciato una possibile indagine “tortura e omicidio” Dopo il ritrovamento di due corpi nella tomba, uno di loro si legò le gambe.

Dopo più di due mesi di guerra, i paesi occidentali e l’Ucraina temono che la Russia utilizzerà la commemorazione del 9 maggio della sua vittoria sulla Germania nazista per mostrare i progressi nella sua offensiva militare contro il suo vicino.

Il ministro della Difesa ucraino ha notato un possibile tentativo di integrare in Russia le sedicenti repubbliche filo-russe di Donetsk e Luhansk, che Putin aveva riconosciuto prima della guerra.

L’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Michael Carpenter, ha rilevato il rischio che tale annessione possa avvenire attraverso i referendum di metà maggio, una strategia che ricorda quanto accaduto in Crimea nel 2014.

“Questa informazione è molto affidabile”, ha detto il diplomatico, osservando che Mosca ha piani simili a Kherson, dove ha già imposto la sua valuta in rublo.

“Questi referendum fittizi, votazioni organizzate, non saranno considerati legittimi, né verrà preso in considerazione alcun tentativo di annettere altre terre ucraine”, ha aggiunto.

Nuove sanzioni

L’invasione russa dell’Ucraina ha ucciso migliaia di persone e sfollato più di 13 milioni.

Senza un intervento diretto nella guerra, le potenze occidentali hanno risposto imponendo sanzioni senza precedenti alla Russia e inviando armi e denaro a Kiev.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato aiuti militari all’Ucraina per 300 milioni di sterline (377 milioni di dollari), inclusi radar, aerei da trasporto pesante e dispositivi per la visione notturna.

“Questo è il tuo momento più bello”, ha dichiarato Johnson tramite video alla Verkhovna Rada, riferendosi al discorso di Winston Churchill ai parlamentari nel 1940, prima della battaglia d’Inghilterra durante la seconda guerra mondiale.

L’Unione Europea sta lavorando a un sesto pacchetto di sanzioni che include un calendario per l’eliminazione graduale delle importazioni russe di petrolio e ha avvertito gli Stati membri di prepararsi a porre fine alle forniture di gas russe.

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha affermato che le nuove sanzioni dovrebbero colpire anche il settore finanziario e “ci saranno più banche russe che usciranno da SWIFT”, il sistema di transazione internazionale.

Alcune delle azioni sono state condannate dal presidente russo Vladimir Putin, martedì, durante una conversazione con il suo omologo francese Emmanuel Macron.

“L’Occidente può aiutare a porre fine alle atrocità esercitando un’adeguata influenza sulle autorità di Kiev e anche interrompendo la fornitura di armi all’Ucraina”, ha affermato Putin, secondo una dichiarazione rilasciata dal Cremlino.

Allo stesso modo, il presidente russo ha criticato la “mancanza di coesione e impreparazione” di Kiev nei negoziati di pace, ma ha sottolineato che “la parte russa resta aperta al dialogo”.

Dal Vaticano, Papa Francesco ha dichiarato in un’intervista al quotidiano italiano Il Corriere della Sera di essere pronto a recarsi a Mosca per parlare con Putin e cercare di porre fine alla guerra.