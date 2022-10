Lewis Capaldi rivela (quasi) ogni dettaglio del suo nuovo album: “Breaking From Wishing Heaven Sent” | Musica

All’inizio del 2021 ha deciso di “scomparire” dai social network Concentrati sulla creazione e registrazione del loro secondo album in studio E dopo quasi due anni, sembra che potremo goderci l’esito di questa decisione. Lewis Capaldi Lo ha confermato attraverso i suoi account ufficiali Spezzato dal desiderio di essere mandato dal cielo È il titolo del suo secondo album.

“Broken By Desire to be Heavenly Sent ~ My New Album!!!…Dal 19 maggio 2023 Preordina le edizioni limitate firmate vv ora dal link nella mia biografia per preordinare per accedere al WORLD TOUR 2023!!! 🌍 Link per il preordine in Bio!! Scorri per vedere le date del tour! Who’s Coming?? X” postato dall’artista attraverso i suoi profili.

Per alcune settimane abbiamo avuto tra noi alcune canzoni che potrebbero far parte di questo lavoro, anche se al momento non sono state confermate. È il caso di Forget me, prima anteprima di questo secondo lavoro con cui inizia a lasciare degli indizi per quello che verrà dopo.

Bisognerà aspettare maggio 2023 per goderci le sue nuove composizioni (di cui al momento non conosciamo il titolo e se prevedono collaborazioni) ma non la sua musica dal vivo. Perché come ho letto, Lewis Capaldi rilascerà una nuova versione Un giro del mondo che attraverserà la Spagna insieme a Doppio appuntamento a Madrid e Barcellona.

Lewis Capaldi è uno dei nomi conosciuti in tutto il mondo da quando il suo album è stato pubblicato nel 2019 Senza ispirazione divina fino al punto di essere infernale. Con canzoni come Qualcuno che amavo anche prima che tu vada Conquistò il numero 1 delle liste dell’intero pianeta. Un palcoscenico musicale che si è concluso e continuerà presto.

E questa sembra essere la chiave: continuità nella loro voce e nelle loro parole. “Ammettiamolo, dal punto di vista dei testi va come prima. Incontro una ragazza, e la ragazza mi scarica, urlo in giro in una canzone pop. È un po’ più veloce delle mie tracce precedenti, soprattutto perché dopo aver camminato per il mondo, Mi rendo conto che le canzoni più lente e meno popolari sono nel mio repertorio.” Ha fatto addormentare le persone per la noia. Tuttavia, questa nuova canzone è triste e veloce, così come il mio modo di fare l’amore. Non preoccuparti, ho un un sacco di poesie tristi nella manica. Ce ne saranno altre ancora un altro giorno…” ha spiegato l’artista.

Tutto sembra essere sulla buona strada per il 2023 per essere un altro grande anno nella vita di Lewis Capaldi, che ora ci lascia con due date da tenere in calendario: 10 marzo, Palau Sant Jordi a Barcellona, ​​​​e 11 marzo, Zinc Center a Madrid.