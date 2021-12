Logroño si è messo sulla mappa nella sua trasformazione dello spazio pubblico

compagno Titti IL WHATSAPP e-mail

La città di Logroño è stata inserita nella mappa insieme a molte altre città nel loro impegno per trasformare lo spazio pubblico, con un piccolo gruppo di capitali del nostro paese che ha seguito i cambiamenti introdotti in risposta all’emergenza climatica e alla crisi sanitaria, di conseguenza del primo.

Durante la de-escalation, gli spazi pedonali sono stati ampliati attraverso il ritorno degli spazi pubblici utilizzando “l’urbanistica tattica” – imprese con poche o nessuna opera civile, e quindi un’implementazione rapida ea basso costo.

A maggio 2020, Open Streets è stato presentato come una “strategia per adattare le nostre strade che cerca una distribuzione più equilibrata ed equa degli spazi in città” e che “risponde anche alla lotta ai cambiamenti climatici”. Includono programmi per creare o migliorare aree tranquille, una rete ciclabile, percorsi pedonali, supporto per il trasporto pubblico o ambienti scolastici sicuri, tra gli altri.

Questa strategia di trasformazione è simile ad altre proposte attuate nelle città di tutta Europa e nei nostri dintorni. Nonostante sia in via di miglioramento, si sta muovendo nella direzione di un cambiamento nell’ingiusta distribuzione degli spazi pubblici (attualmente l’80 per cento dello spazio non costruito è dedicato alla movimentazione e al rimessaggio di automezzi privati ​​quando nella nostra zona Tipica suddivisione, la stragrande maggioranza delle gite giornaliere si svolge a piedi), per ridurre il tasso di incidenti e ridurre le emissioni (inquinanti e quelli che favoriscono il cambiamento climatico).

Prova della sua portata è che è stato insignito del Premio Nazionale per la Mobilità 2021 alla Conferenza Nazionale sull’Ambiente dal Dipartimento per i Trasporti, la Mobilità, l’Agenda Urbana e la Royal Academy of Engineering.

Per molti anni, associazioni di biologia, scienziati ambientali, gruppi di pianificazione urbana e gruppi di pedoni e ciclisti hanno chiesto queste e altre misure. Nonostante il fatto che molti di loro siano già stati inclusi nel Programma di mobilità urbana sostenibile (SUMP) dal 2013, i governi municipali si sono limitati all’attuazione e alla pubblicità superficiale di alcune delle loro proposte e presentano i programmi come supplementi senza molto contenuto.

Nell’ultima legislatura, segnata dalla pandemia, cioè quando è stata lanciata d’urgenza con un impatto ben maggiore, ma come in ogni cambiamento ambientale, questa strategia ha incontrato resistenze. Alcuni possono essere comprensibili per il disagio che può causare il cambiamento delle abitudini (spostamento dei parcheggi, riduzione della velocità legale), ma altri sono espressioni di ostilità verso chi non vuole perdere i propri privilegi arbitrari e di evidente ostilità politica. che disprezza gli argomenti e attacca semplicemente coloro che considera suo nemico.

È persino arrivata al punto di chiedere protezione al difensore civico dicendo che “possono violare i diritti di accesso, la libertà di movimento”. Se qualcosa supporta questo software, è la facilità di accesso e la libertà di movimento con mezzi diversi da un’auto privata.

Data l’attuale emergenza climatica, riteniamo che queste misure siano ancora insufficienti e vorremmo che fossero più ambiziose. Ne vale la pena il benessere del pianeta e dei suoi abitanti.

Dall’Aea sosteniamo azioni che cercano di migliorare gli ambienti urbani favorendo una più equa distribuzione degli spazi pubblici, spostando la mobilità verso mezzi più sostenibili e migliorando le condizioni di salute ambientale e ne sosteniamo l’espansione e l’unificazione con l’azione civica sotto forma di ritorni permanenti spazio pubblico di alta qualità.

Per tutto questo, salutiamo e sosteniamo l’audace strategia Strade Aperte del Comune di Logroño, nella speranza che vada molto oltre nei suoi obiettivi e respinga l’ira di coloro che si oppongono sistematicamente al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi residenti.