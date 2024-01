Mala Rodriguez racconta la sua brutta esperienza nell'orgia: 'Sei un po' fuori posto'

Mala Rodríguez Sta attraversando un buon momento a livello personale e professionale e questo sabato arriva in televisione uno dei programmi a cui partecipa l'artista. 'Ballando con le stelle'Come spiegherà, anche la danza è un aspetto dominante proprio come il canto.

Per questo motivo, venerdì l'artista è stata una degli ospiti del lussuoso programma 'TardeAR', dove ha parlato di vari argomenti, tra cui il concorso stesso, con la testimonianza di uno dei giudici del programma, Julia, che ha elogiato i suoi sforzi. buon lavoro: “Hai un'enorme fiducia, sei molto sicuro e molto sicuro di te stesso, lo rifletti. L'hai amato, hai tenuto a freno la lingua, l'hai quasi mangiato [su maestro, Álvaro Cuenca]Ma ecco di cosa si trattava, tirare fuori tutta quella passione.

Ora, nel bel mezzo del loro intervento al programma di Telecinco, i collaboratori hanno approfondito un argomento sessuale, facendo riferimento a un libro di Hugh Hefner in cui parlava di orge di cui approfittava. Franco Bianco Per porre una domanda a un concorrente di “Ballando con le Stelle”:Hai anche scritto nel libro che hai partecipato a un'orgia“.

Una domanda alla quale Mala Rodriguez ha risposto con una “In uno solo”Anche se non era molto contenta dell’esperienza: “La verità è È stato davvero brutto, perché ero lì e non sapevo cosa stesse succedendo Infatti, ho detto dopo: non lo so…. Preferisco uno alla volta“.

La conduttrice ha sottolineato: “Devi avere tantissima energia”, alla quale il cantante ha replicato ancora: “Il problema è che sei un po’ fuori posto“, poi si passa a parlare di quante persone inizia a contare come un'orgia: “Con tre è un trio, giusto? Di quattro. In “Ballando con le Stelle” siamo tante persone, siamo tante coppie, ma non ci mescoliamo” aggiunse tra le risate.

Non era qualcosa che stavo cercando.

Bibiana Fernandez è entrata nel dibattito e ha sottolineato che c'erano diverse riserve: “Il problema è che la persona cade sempre. Una rottura significa avere una relazione a quattro o più persone e il problema è che c'è sempre qualcuno che viene immediatamente escluso. Per Mala non era questo ciò che cercava: “È stato qualcosa che è arrivato, non è qualcosa che stavo cercando“.

