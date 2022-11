parere | I risultati più importanti delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti

Commenta questa storia Sospensione

Al momento della pubblicazione di questo articolo, quale partito controllerà il prossimo Congresso negli Stati Uniti? ancora indefinitoDopo che i repubblicani non hanno soddisfatto le loro aspettative nelle elezioni di medio termine di martedì. La buona notizia: i negazionisti radicali delle elezioni hanno perso le loro razze e si sono ritirati.

In un’elezione che ha inviato un messaggio misto, ciò che è emerso è stato il disgusto degli elettori per l’estremismo. Il candidato repubblicano a governatore della Pennsylvania, Doug Mastriano, Perso di 13 puntiCon il 94% dei voti contati, contro il democratico moderato Josh Shapiro. Mastriano ha guidato il movimento di negazione per le elezioni presidenziali del 2020 nel suo stato; Così ha partecipato La manifestazione dell’ex presidente Donald Trump il 6 gennaio 2021, che si concluse con un attacco al Campidoglio. Come candidato, ha minacciato di invalidare le macchine per il voto se avesse vinto il governatorato. Maestro Non ha accettato la sconfitta Serata elettorale, nonostante gli ampi margini in gara.

Nel frattempo, nel Michigan, la candidata repubblicana alla Segreteria di Stato Cristina Karamo ha perso la sua corsa per essere il massimo direttore elettorale del suo stato. 14 punti. L’unica qualificazione apparente per Karamo per questa posizione era tua conferma Per aver denunciato le elezioni del 2020. Karamo ha insistito affinché Trump vincesse le elezioni del Michigan (in realtà ha perso con 154.000 voti). Il segretario di Stato della Georgia Brad Ravensberger (R), che è rimasto fermo contro lo sforzo di Trump del 2020 di invertire la vittoria di misura di Joe Biden nel suo stato, ha vinto la rielezione dopo essere sopravvissuto alle primarie repubblicane contro i negazionisti delle elezioni con il sostegno di Trump. READ Guerra russo-ucraina: il video diffuso dalla Russia che mostra le sue forze che avanzano verso Kiev

Questi risultati significano che i leader esperti si candideranno alle elezioni presidenziali del 2024 in stati chiave in oscillazione, rendendo difficile per Trump o qualsiasi altro candidato interrompere il processo democratico. I voti vengono ancora contati in Arizona e Nevada, poiché i negazionisti si contendono la presidenza nei loro stati. Tuttavia, molte delle figure più pericolose in vista delle elezioni del 2024 sono già state respinte dagli elettori.

Nonostante i fondati timori di potenziali disordini, e persino violenze, nei seggi elettorali, le elezioni si sono svolte senza intoppi. Il giorno delle elezioni è stato anche degno di nota per la decenza mostrata da molti dei candidati perdenti. “Ho il privilegio di ammettere la mia sconfitta in questa competizione”, ha sostenuto Tim Ryan (Democratico dell’Ohio), ammettendo di aver perso nella sua ricerca di un seggio al Senato degli Stati Uniti. “Quando perdi un’elezione, abdichi. Devi rispettare la volontà del popolo”. La rappresentante Eileen Luria (D-Va) ha messo a tacere i fischi dopo che il suo avversario repubblicano vittorioso, il senatore di stato Jane A. Keygan. “Il successo di quest’area dipende dal tuo successo”, ha sostenuto Laurea. “Ha vinto queste elezioni… dobbiamo augurarle tutto il meglio.”