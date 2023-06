Pictures from Living Stones: il nuovo lavoro di Isabel Muñoz sulla preistoria

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giu 2023 – 07:36











Elia U Topper

Istanbul, 18 giugno (EFE). “Non vedo pietre”, dice Isabel Muñoz (Barcellona, ​​​​1951) davanti a dipinti in bianco e nero che riproducono le colossali incisioni rupestri di Göbekli Tepe, un santuario sacro di quasi 12.000 anni nel sud della Turchia spesso descritto come tempio più antico dell’umanità.

Da due anni la fotografa spagnola, membro della Royal San Fernando Academy of Fine Arts, vincitrice del National Photography Award 2016 e due volte vincitrice del World Press Photo, ha avvicinato la sua macchina fotografica a questa enorme collezione di arte preistorica.

Il risultato è stato esposto da giovedì scorso fino al 17 settembre al Pera Museum di Istanbul con il titolo “A New Story”.

“Quello che ho cercato è stato di avvicinarmi il più possibile a come erano gli artisti, a come erano le persone che vivevano”, ha detto Muñoz a EFE durante l’inaugurazione.

Per questo motivo tutte le fotografie sono scattate di notte, con in evidenza solo iscrizioni, bassorilievi o figure scultoree, mentre il resto è solitamente immerso nella completa oscurità.

“Pensavo che quando hai una festa o una celebrazione di solito è di notte”, dice l’artista. Per questo «tutte le foto sono scattate di notte, con la stessa luce, scattate con una torcia, per cercare di vedere in qualche modo quello che hanno visto», aggiunge.

Nello specifico si tratta di una torcia con lampade ricaricabili, che restituisce il più fedelmente possibile la luce che sarà a disposizione degli originari visitatori del santuario, spiega.

È comune parlare di Göbeklitepe come di un santuario, poiché nel luogo non sono state trovate tracce di abitazione umana abituale, ma Muñoz sottolinea che può essere definito come “uno spazio comune multifunzionale con un importante uso spirituale, che era utilizzato non solo come tempio, ma come luogo di incontro. “la mia comunità”.

Per gli archeologi rimane un mistero come le culture anatoliche di quel tempo, molto prima che si conoscesse l’uso del metallo, e ancor prima della ceramica e dell’agricoltura, riuscissero a scolpire questi enormi pilastri di pietra, alti fino a 5, 5 metri, cesellando elaborati intagli e posizionare i blocchi in cerchio.

Rilievi e sculture mostrano leoni, volpi, cervi, molti uccelli, rettili e anche figure umane, e in molti casi i ritratti di Muñoz sembrano più ritratti di un essere vivente che un ritratto in pietra.

dice un artista.

“Ho scoperto molte cose: è magico lavorare con la luce”, aggiunge.

Non solo ha puntato la sua macchina fotografica sulle pietre di Göbeklitepe, ma anche su quel gruppo simile di Karahan Tepe, situato a trenta chilometri a sud-est che è stato scavato dal 2019, e sul sito archeologico di Sayburç, nella stessa provincia.

Lì trovò un rilievo che mostrava una figura umana davanti alle corna di un toro, “che è senza dubbio il primo esempio di corrida”, ha detto. Il progetto, promosso dall’Ambasciata di Spagna, in collaborazione con l’Istituto Cervantes e il Ministero della Cultura turco, è iniziato nel 2021, su suggerimento di François Cheval, etnologo e curatore francese, che ha collaborato più volte con Muñoz. anni.

Il fotografo si è recato due volte a Göbeklitepe per portare a termine il processo creativo. “Lavoro molto, sono ossessionata e ho bisogno di almeno due viaggi per correggere ciò che mi appassiona e dire: ‘Isabelle, ti manca questo e ti manca l’altro'”, dice .

In una conversazione con EFE, François Cheval ha sottolineato la “passione” con cui Muñoz lavora per lunghe ore, avvicinandosi alle pietre per sentire ciò che vuole trasmettere e suggerendo, come sua fedeltà, “lo sguardo di una persona educata al razionalismo francese”. EFE

